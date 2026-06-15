Politička bura ne jenjava: Hoće li obitelj Trump srušiti jednu europsku vladu

Plan obitelji Trump da na albanskom otoku Sazan izgradi luksuzni resort vrijedan milijarde eura prerastao je iz investicijskog projekta u ozbiljnu političku krizu

Tisuće građana posljednjih tjedana prosvjeduju protiv projekta za koji tvrde da prijeti okolišu, potiče korupciju i simbolizira netransparentno upravljanje državom. Nezadovoljstvo je toliko naraslo da dio prosvjednika sada traži ostavku dugogodišnjeg premijera Edija Rame, dok se u pozadini svega nalazi i ambiciozni cilj Albanije – članstvo u Europskoj uniji. Otok Sazan: Od vojne baze do luksuznog resorta U središtu spora nalazi se otok Sazan, nekadašnja vojna baza smještena uz albansku obalu Jadrana. Riječ je o području unutar morskog nacionalnog parka, poznatom po netaknutoj prirodi i bogatoj bioraznolikosti.

U laguni živi više od 200 biljnih i životinjskih vrsta, a područje je posebno važno za ptice selice, uključujući flaminge koji su posljednjih dana postali simbol prosvjeda. Tvrtka Atlantic Incubation Partners LLC, povezana s Jaredom Kushnerom, suprugom Ivanke Trump, planira uložiti oko 1,4 milijarde eura u izgradnju luksuznog resorta na otoku. Uz to, uz obližnju obalu kod grada Vlore planira se još jedan projekt vrijedan oko četiri milijarde eura, piše njemački Spiegel. Stotine tisuća ljudi na ulicama Prosvjedi u Albaniji traju već gotovo dva tjedna, a prema pisanju medija, samo je tijekom vikenda u Tirani prosvjedovalo između 100.000 i 200.000 ljudi. Demonstranti uzvikuju parole poput 'Albanija nije na prodaju', izražavajući zabrinutost zbog mogućih ekoloških posljedica i načina na koji se projekt provodi.

Mnogi ističu da je riječ o najvećim prosvjedima u zemlji još od ranih 1990-ih, kada se raspadala bivša Jugoslavija. Nezadovoljstvo se proširilo i izvan granica Albanije. Albanska dijaspora organizirala je prosvjede u gradovima poput New Yorka, Berlina, Beča i Londona. Sumnje u korupciju i izmjene zakona Kritičari projekta tvrde da su pripreme za gradnju započele i prije konačnog odobrenja. Pojedini dijelovi područja navodno su ograđeni, a pojavile su se i optužbe da se određeni radovi izvode bez potrebnih dozvola i procjena utjecaja na okoliš. Dodatne kontroverze izazvale su izmjene zakona o zaštiti prirode. Područje Sazana i lagune Vjosa-Narta dobilo je status zaštićenog krajolika 2004. godine, no dva desetljeća kasnije pravila su ublažena, čime je omogućena izgradnja luksuznih turističkih objekata, uključujući hotele s pet zvjezdica.

Zanimljivo je da su upravo 2024. godine javno predstavljeni planovi obitelji Trump za ulaganja u tom području. Istraživanje mreže Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) ukazalo je na složene veze između lokalnih tvrtki, poslovnih interesa i političkih struktura. Među imenima koja se spominju nalazi se i Shefqet Kastrati, jedan od najutjecajnijih albanskih poduzetnika i osnivač Kastrati grupe. Antikorupcijska tijela istražuju projekt Prema izvješćima medija, albanska antikorupcijska agencija SPAK istražuje više osoba povezanih s projektom zbog sumnji na pranje novca. Navodno je zatraženo i dvadesetak naloga za uhićenje. Iako službeni dokumenti spominju kontroverzne građevinske projekte u priobalnim područjima, nije izričito potvrđeno odnose li se istrage upravo na projekt Trump-Kushner. Za mnoge Albance slučaj je postao simbol šireg problema korupcije i nedostatka transparentnosti u zemlji. Hoće li projekt ugroziti europske ambicije Albanije? Premijer Edi Rama, koji je na vlasti od 2013. godine, snažno podupire projekt i tvrdi da se razvoj turizma može uskladiti sa zaštitom prirode. U razgovoru za CNN poručio je da projekt neće 'izlijevati beton po glavama flaminga', nego pokazati da razvoj i očuvanje okoliša mogu ići zajedno.