VLADA BRUTALNO NASILJE

Pakistanci bombardirali kuću lokalca u Pakistanu: Poginulo devetoro djece i žena

M.Č./Hina

25.11.2025 u 06:26

tportal
Izvor: EPA / Autor: SOHAIL SHAHZAD
Bionic
Reading

Najmanje devetero djece i jedna žena ubijeni su nakon što su pakistanske snage bombardirale kuću lokalnog stanovnika u afganistanskoj pokrajini Khost, rekao je u utorak glasnogovornik afganistanskih talibana Zabihulah Mudžahid

Mudžahid je kazao da je Pakistan izveo napade i na provincije Kunar i Paktika, pri čemu su ozlijeđeni civili. Do tog je napada došlo dan nakon dvostrukog samoubilačkog napada u kojem su ubijena trojica paravojnih pripadnika u Peshawaru u Pakistanu.

Zabihulah Mudžahid
Zabihulah Mudžahid Izvor: EPA / Autor: SAMIULLAH POPAL

Pakistanska i afganistanska vojska sukobile su se u listopadu, što je bio najgore nasilje otkad su se talibani vratili na vlast  u Afganistanu 2021. U napadima su poginuli deseci ljudi.

Strane su potpisale prekid vatre u listopadu u Dohi, ali mirovni pregovori u Turskoj su propali zbog neslaganja oko paravojnih skupina neprijateljski raspoloženih prema Pakistanu koje djeluju unutar Afganistana. 

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MOĆ IZ SJENE

MOĆ IZ SJENE

Tajna operacija i šetnje s Putinom: Milijarder kojeg Trump obožava vodi skriveni rat za Moskvu
ponovno primat UN-u

ponovno primat UN-u

Gasi se kontroverzna zaklada zadužena za pomoć Gazi
droga na moru

droga na moru

U Australiji uhićen Hrvat, prvi časnik broda: Terete ga za krijumčarenje više od 500 kilograma kokaina

najpopularnije

Još vijesti