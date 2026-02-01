razgovarali o iranu?

U Pentagonu održan tajni sastanak američkih i izraelskih generala

M. Šu./Hina

01.02.2026 u 21:44

Pentagon
Pentagon Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Najviši američki i izraelski generali sastali su se u Pentagonu u petak uslijed rastućih tenzija s Iranom, rekla su dva američka dužnosnika u nedjelju, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Dužnosnici nisu otkrili detalje zatvorene rasprave između američkog generala Dana Cainea, predsjednika Združenog stožera i Eyala Zamira, načelnika glavnog stožera izraelskih oružanih snaga.

Sastanak nije unaprijed bio najavljen.

Sjedinjene Države pojačale su svoju mornaričku prisutnost i zračnu obranu na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Trump iznova prijetio Iranu, pokušavajući zemlju prisiliti za pregovarački stol.

Iransko vodstvo upozorilo je u nedjelju o regionalnom sukobu ako SAD napadne zemlju.

Donald Trump rekao je u nedjelju kako se nada da će postići dogovor s Iranom, nekoliko sati nakon izjava iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je upozorio na rizik "regionalnog rata" ako američki predsjednik provede u djelo svoju prijetnju vojnom intervencijom.

Izraelski ministar obrane Israel Katz u nedjelju se sastao sa Zamirom nakon njegovih sastanaka u Washingtonu, da ocijene situaciju u regiji i "operativnu spremnost izraelske vojske za bilo koji mogući scenarij."

tportal
