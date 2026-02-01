Trump: Mislim da ćemo postići dogovor s Kubom

Od svrgavanja predsjednika u Venezueli, glavnom savezniku Kube, Donald Trump je više puta prijetio vladi komunističkog otoka.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi", dodao je, ali "mislim da ćemo postići dogovor s Kubom."

"Razgovaramo s narodom Kube, s najvišim dužnosnicima na Kubi", rekao je američki predsjednik novinarima s Floride.

Govoreći o "neuspješnoj" i "nestabilnoj" zemlji, napomenuo je da Kuba "više nema Venezuelu koja bi ju mogla podupirati".

Trump, koji je već prekinuo isporuke venezuelske nafte Kubi nakon hapšenja Nicolasa Madura početkom siječnja, u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom se propisuje da Sjedinjene Države mogu uvesti carine zemljama koje prodaju naftu Havani.

Washington navodi "iznimnu prijetnju" koju predstavlja Kuba, karipski otok smješten samo 250 km od obale Floride, američkoj nacionalnoj sigurnosti.

Optužuje kubanske vlasti za odnose s "brojnim zemljama, međunarodnim terorističkim organizacijama i akterima koji su neprijateljski raspoloženi prema Sjedinjenim Državama i da ih podržavaju", uključujući Rusiju, Kinu, Iran, Hamas i Hezbolah.

Kuba se također optužuje za "destabilizaciju regije imigracijom i nasiljem", dok istovremeno "širi svoje komunističke ideje, programe i prakse".

Havana pak optužuje Trumpa da želi "ugušiti" gospodarstvo otoka, gdje su svakodnevni nestanci struje sve češći, a redovi na benzinskim postajama stalno se produžuju.