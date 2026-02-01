'žao mi je'

Tomašević o otkazivanju dočeka: 'Rukometaši su inzistirali na Thompsonu'

M. Šu.

01.02.2026 u 22:06

Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević
Bionic
Reading

Nakon što je Hrvatski rukometn savez potvrdio da je otkazan doček rukometaša u Zagrebu, na društvenim mrežama oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević

Podsjetimo, rukometaši su izrazili želju da im na dočeku pjeva Marko Perković Thomposn no do dogovora s Gradom Zagrebom nije došlo.

'Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizira u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usuglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti brončanu medalju u nedjelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu.

Međutim, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti.

Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu', poručio je Tomašević.

vezane vijesti

Kamioni s opremom za dočeka na Trgu bana Jelačića

Podsjetimo, Hrvatski rukometni savez objavio je da dočeka neće biti. U priopćenju Saveza navedeno je kako je želja igrača, stručnog stožera i HRS-a bila da na dočeku nastupi Marko Perković Thompson. Budući da s Gradom Zagrebom nije postignut dogovor i da ta ideja nije prihvaćena, donesena je odluka da se svečani doček u glavnom gradu uopće ne održi.

