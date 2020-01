Pogledajte koliko košta Trumpov dvodnevni boravak na ekonomskom forumu u Davosu

Dvodnevni boravak američkog predsjednika Donalda Trumpa na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu stajat će američke porezne obveznike 3,4 milijuna dolara, što je njegov najskuplji boravak dosad

Kako piše poslovni portal Quartz, iznos od 3,4 milijuna dolara pokriva tek troškove iznajmljivanja automobila i hotelske sobe, ali ne uključuje troškove osiguranja, dnevnice te troškove od 2,2 milijuna dolara, koliko stoji let predsjedničkog aviona Air Force One od Washingtona do Züricha i predsjedničkog helikoptera Marine One od Züricha do Davosa.

Prema pisanju portala Quartz, Sjedinjene Države su iz proračuna za smještaj Trumpove pratnje u Davosu izdvojile oko milijun dolara. Američke tajne službe izdvojile su pak 400.000 dolara za agente koji borave u luksuznom odmaralištu Bad Ragaz te dodatnih 176.000 dolara za hotelske sobe na aerodromu u Zürichu.