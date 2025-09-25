Svečanom sjednicom Županijske skupštine u četvrtak je u Pazinu obilježen 25. rujan - Dan Istarske županije, pri čemu je poručeno da taj datum nije samo spomen na prošlost već i živo sjećanje na vrijednosti koje i danas oblikuju istarski identitet.

Premijer Andrej Plenković, čestitajući Istranima Dan županije, rekao je da brojni projekti koji se u posljednje vrijeme realiziraju dokazuju kako je napredak na svim poljima toliki da bi mnoge hrvatske županije pozavidjele na uspjesima Istre u svim segmentima života, posebice u turizmu. Istaknuo je kako je ova turistička sezona bila ponovno rekordna, do sada je zabilježeno više od 17 milijuna dolazaka i preko 90 milijuna noćenja, pa će Hrvatska ponovno završiti negdje na brojevima od 21,5 milijuna dolazaka i nešto više od 110 milijuna noćenja. "Skoro trećina dolazaka i noćenja zabilježena je ovdje u Istri. To govori o privlačnosti Istre, snazi njene turističke ponude i njezinom velikom doprinosu rastu hrvatskoga gospodarstva, zato su brojne velike infrastrukturne investicije opravdane", naglasio je Plenković.

Ustvrdivši kako je upravo Vladina politika ravnomjernog regionalnog razvoja dijelom zaslužna za uspjehe u Istri, Plenković je istaknuo kako se ta politika utjelovila u stalnom dijalogu i snažnoj funkcionalnoj decentralizaciji te ogromnoj fiskalnoj decentralizaciji koja je omogućila županijama, gradovima i općinama da lakše realiziraju svoje političke prioritete. Podjele i netrpeljivosti nikad nikome nisu donijele dobro Istarski župan Boris Miletić ustvrdio je kako je Istra kroz povijest bila simbol otpora i slobode. "Prije 82 godine Istarski sabor donio je povijesne odluke koje su zauvijek promijenile tijek naše povijesti. Spominjući te herojske trenutke, vraćamo se ne samo u prošlost, nego i u samu srž naših opredjeljenja za slobodu, mir, socijalnu pravdu, antifašizam i dostojanstvo svakog čovjeka". Ustvrdivši kako kultura dijaloga i suradnja na svim razinama vlasti nemaju alternativu, Miletić je ustvrdio kako je javni diskurs danas prečesto zatrovan, a podjele i netrpeljivosti nikad nikome nisu donijele dobro. "Zašto loša vijest putuje i širi se brže od dobre? Možda zato što je lakše rušiti nego graditi", kazao je.