ISTARSKI ŽUPAN

'Podjele i netrpeljivosti nikad nikome nisu donijele dobro'

I.J./Hina

25.09.2025 u 15:58

Obilježavanju Dana Istarske županije, nazočio je i premijer Andrej Plenković.
Obilježavanju Dana Istarske županije, nazočio je i premijer Andrej Plenković. Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Svečanom sjednicom Županijske skupštine u četvrtak je u Pazinu obilježen 25. rujan - Dan Istarske županije, pri čemu je poručeno da taj datum nije samo spomen na prošlost već i živo sjećanje na vrijednosti koje i danas oblikuju istarski identitet.

Premijer Andrej Plenković, čestitajući Istranima Dan županije, rekao je da brojni projekti koji se u posljednje vrijeme realiziraju dokazuju kako je napredak na svim poljima toliki da bi mnoge hrvatske županije pozavidjele na uspjesima Istre u svim segmentima života, posebice u turizmu.

Istaknuo je kako je ova turistička sezona bila ponovno rekordna, do sada je zabilježeno više od 17 milijuna dolazaka i preko 90 milijuna noćenja, pa će Hrvatska ponovno završiti negdje na brojevima od 21,5 milijuna dolazaka i nešto više od 110 milijuna noćenja.

"Skoro trećina dolazaka i noćenja zabilježena je ovdje u Istri. To govori o privlačnosti Istre, snazi njene turističke ponude i njezinom velikom doprinosu rastu hrvatskoga gospodarstva, zato su brojne velike infrastrukturne investicije opravdane", naglasio je Plenković.

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljević

Ustvrdivši kako je upravo Vladina politika ravnomjernog regionalnog razvoja dijelom zaslužna za uspjehe u Istri, Plenković je istaknuo kako se ta politika utjelovila u stalnom dijalogu i snažnoj funkcionalnoj decentralizaciji te ogromnoj fiskalnoj decentralizaciji koja je omogućila županijama, gradovima i općinama da lakše realiziraju svoje političke prioritete.

Podjele i netrpeljivosti nikad nikome nisu donijele dobro

Istarski župan Boris Miletić ustvrdio je kako je Istra kroz povijest bila simbol otpora i slobode. "Prije 82 godine Istarski sabor donio je povijesne odluke koje su zauvijek promijenile tijek naše povijesti. Spominjući te herojske trenutke, vraćamo se ne samo u prošlost, nego i u samu srž naših opredjeljenja za slobodu, mir, socijalnu pravdu, antifašizam i dostojanstvo svakog čovjeka".

Ustvrdivši kako kultura dijaloga i suradnja na svim razinama vlasti nemaju alternativu, Miletić je ustvrdio kako je javni diskurs danas prečesto zatrovan, a podjele i netrpeljivosti nikad nikome nisu donijele dobro. "Zašto loša vijest putuje i širi se brže od dobre? Možda zato što je lakše rušiti nego graditi", kazao je.

Izaslanica hrvatskog predsjednika Melita Mulić ustvrdila je kako su pazinske odluke među najvažnijim političkim i državnopravnim dokumentima hrvatske povijesti istaknuvši kako je Istra kroz 32 godine bila jedan od snažnih oslonaca i pokretača hrvatskog razvoja.

"Povijesni trenutak u kojem obilježavamo obljetnicu bremenit je velikim izazovima i krizom međunarodnih odnosa, zato Hrvatska mora biti oprezna i ne dati se uvući u sukobe koje proizvode velike sile radi svojih interesa", poručila je Mulić.

"Naše najveće postignuće nije u milijunskim projektima i velikim investicijama, već u tome što, svjesni svoje teške i ponosne prošlosti, na zdravim i čvrstim temeljima gradimo moderno, uključivo i sigurno društvo zadovoljnih ljudi", rekao je predsjednik Skupštine Istarske županije Valter Flego.

