Plenković: Nema dokaza da bi se kod svinjske kuge radilo o specijalnom ratu

Premijer Andrej Plenković odbacio je tvrdnje koalicijskih partnera iz Domovinskog pokreta da je afrička svinjska kuga rezultat specijalnog rata

'Nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da bi se moglo raditi o specijalnom ratu', rekao je Plenković odgovarajući na pitanja novinara tijekom obilaska Istarske županije, a nakon otvaranja obnovljene cijevi tunela Učka. Rekao je da se Hrvatska nosila s virusom svinjske kuge prije dvije godine, a da će se 'danas održati koordinacijski sastanak svih resora da bi pomogli Ministarstvu poljoprivrede, Državnom inspektoratu te Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji'. Plenković smatra i da se ne treba pokretati nekakva istraga oko 'specijalnog rata', jer smo je, kaže, onda mogli imati i prije dvije godine.

U rebalansu proračuna nema dobitnika i gubitnika, rekao je premijer i dodao da se on radi u 'normalno vrijeme', uz prijedlog proračuna za iduću godinu. 'Bit će nekih ušteda, ali ono što se davno planiralo i realizirat će se, ako ne do kraja ove godine, onda u idućoj', rekao je.

Plenković na Danu Istarske županije Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL







+26 Plenković na Danu Istarske županije Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL