Plenković: Naš i japanski stav o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku se poklapaju

'Stajališta hrvatske i japanske vlade su praktički podudarna i u osudi ruske agresije i Hamasovog napada na Izrael', rekao je Plenković u izjavi za medije nakon što je održao predavanje na sveučilištu Keio o odnosima Japana i Europske unije.

Dodao je da se također slažu oko svih napora koji su usmjereni na to da se spriječe dodatne civilne žrtve u Pojasu Gaze i stvore uvjeti za primirje pa onda i za mirovni sporazum 'koji bi doveo do onoga što je naša kontinuirana politika, a to je dvodržavno rješenje'.

Plenković se ranije u petak sastao s japanskim kolegom Shigeru Ishibom, koji mu je prenio da Japan jasno podržava Ukrajinu.

Hrvatski premijer je dodao da Japan brinu trajanje ruske agresije kao i posljedice za sigurnost u njihovom dijelu svijeta.

'Sve te događaje ne možemo gledati izolirano. Ja sam to i na predavanju rekao: ako bi slučajno ta brutalna ruska agresija na Ukrajinu, koja je odnijela stotine tisuća života, završila teritorijalnim ustupcima, šalje se zeleno svjetlo da je danas Ukrajina, a sutra je sigurno netko drugi', poručio je Plenković.

Naglasio je da jednaku logiku u sagledavanju te krize dijeli Japan kao i kada je riječ o ratu između Izraela i Hamasa.

'Jednako tako, sada su dio međunarodne zajednice koja šalje vrlo snažne poruke prema Izraelu da stane s civilnim žrtvama i ratnim operacijama koje dovode do ugroze civila, djece, žena u Pojasu Gaze i žele što prije primirje i sveobuhvatno mirovno rješenje', rekao je Plenković.