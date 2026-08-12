TEŠKE OPTUŽBE

Počinje suđenje koje bi moglo imati velike posljedice za Metu: Svjedoči i Zuckerberg

M.Č./Hina

12.08.2026 u 14:36

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg Izvor: Profimedia / Autor: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia
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Meta, koja ima milijarde korisnika diljem svijeta, branit će se ovoga tjedna od skupnih optužbi saveznih američkih država da je nanijela štetu djeci na suđenju u SAD-u, koje stručnjaci uspoređuju s nekadašnjim velikim suđenjem koje je uzdrmalo moćnu američku duhansku industriju

Nakon što je skupina saveznih država tužila Metu 2023. za navodno dizajniranje "ovisničkih" aplikacija, četiri će države iznijeti svoje dokaze: California, Colorado, Kentucky i New Jersey.

Meta "snažno odbacuje te optužbe i uvjerena je da će dokazati dugogodišnju predanost potpori mladih ljudi", rekao je glasnogovornik kompanije AFP-u.

Iako to nije prvo suđenje nekoj društvenoj mreži za nanošenje štete mentalnom zdravlju i sigurnosti djece, ovo najnovije moglo bi imati dalekosežne posljedice. "Jako sliči na suđenja duhanskoj industriji 1990-tih," rekao je Vincent Joralemon iz pravnog centra sveučilišta Berkeley.

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Istraživanja provedena do 1990-tih dokazala su da pušenje uzrokuje zdravstvene probleme poput raka, a kasnije istrage su otkrile da su proizvođači cigareta namjerno umanjivali ili zataškavali štetan i ovisnički utjecaj svojih proizvoda.

Više saveznih država je zbog toga tužilo velike duhanske kompanije i do 1998. postignute su nagodbe koje su uključivale goleme odštete i promjene u reklamiranju cigareta, posebno u odnosu na djecu koje je industrija ciljala likovima iz crtanih filmova, od kojih je napoznatija deva "Joe Camel".

Izbor porote počinje u srijedu u Oaklandu kod San Francisca i iznošenje uvodnih riječi očekuju se 18. kolovoza. Kao svjedok najavljen je i šef Mete Mark Zuckerberg.

Meta je već osuđena na sličnim suđenjima u Los Angelesu i u New Mexicu i morala je platiti kazne od gotovo milijardu dolara.

U postupku u Oaklandu države traže da kompanija plati do 1.4 trilijuna dolara, što je gotovo cijela tržišna vrijednost Mete koja iznosi 1.5 trilijuna.

U srpnju su se Snap, TikTok, YouTube i Meta nagodili sa školskim vlastima u Kentuckyju i pristali platiti 27 milijuna dolara kako bi izbjegli 1200 potencijalnih tužbi. Savezni žalbeni sud je u ponedjeljak u odvojenom sučaju potvrdio 3000 optužnica protiv Mete, Googlea, Snapa i TikToka.

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