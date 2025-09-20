Počinje Europski tjedan sporta, lani je obuhvatio 15 milijuna sudionika

Riječ je o inicijativi Europske komisije, koju u Hrvatskoj provodi Ministarstvo turizma i sporta, a čiji je cilj promicanje tjelesne aktivnosti i zdravog načina života među građanima svih dobnih skupina. Inicijativa ove godine obilježava deset godina postojanja, pokrenuta je 2015., a lani je obuhvatio više od 15 milijuna sudionika u više od 40 zemalja.

Otvorenje Europskog tjedna sporta u Hrvatskoj bit će održano na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu od 15:00 sati, a svečani program počinje u 17:00 sati. Građani će moći uživati u bogatom sportskom i zabavnom programu koji uključuje isprobavanje sportskih poligona, mini turnire za djecu i odrasle, prezentaciju robotike u vježbanju, tradicionalne igre poput skakanja u vrećama, ali i zajednički trening na otvorenom uz vodstvo poznatog trenera Marija Mlinarića.



Uz sport, posjetitelje očekuju i glazba, nastupi akrobata na štulama te „Zdravi kutak“ s korisnim savjetima o tjelesnoj aktivnosti i zdravom načinu života.

Nakon svečanog otvorenja Europskog tjedna sporta 23. rujna na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, diljem Hrvatske će do 30. rujna biti održani brojni besplatni sportski i rekreativni događaji – od Školskog dana u Podstrani do #BeActive Night-a i Nacionalnog dana - sportsko selo u Virovitici. Raspored svih događanja dostupan je na službenoj web stranici.

