Plenković želi da na crvenoj listi budu županije, a ne cijela Hrvatska

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao da će sa slovenskim kolegom Janezom Janšom na Bledu razgovarati o tome da se crvene liste zbog pandemije koronavirusa uvedu na županijskoj, umjesto na državnoj razini. Plenković uz još šest europskih premijera u ponedjeljak sudjelovati na Bledskom strateškom forumu, a na marginama susreta će se susresti sa slovenskim čelnikom Janšom i mađarskim čelnikom Viktorom Orbanom.

„Naša je linija da se pokuša, osobito u Sloveniji, ne samo radi Hrvatske, nego i brojnih Slovenaca koji su naši česti i dragi gosti, gledati kriterij županijske razine po stupnju zaraze, nešto kao što je to učinila Njemačka. Mislim da za to postoji prostor i da je to najbolji način”.

Plenković je naglasio da je Bledski strateški forum, najvažniji vanjskopolitički događaj u Sloveniji koji ove godine ima 15. izdanje, dobra prilika da europske države analiziraju svoje dosadašnje upravljanje pandemijom koronavirusa.

„Mislim da sada već polako možemo rezimirati, od siječnja do danas, što je bilo dobro, što smo zajednički učinili kvalitetno i kako da reagiramo zajedno u budućnosti kad je riječ o cjepivu, nabavljanju medicinske i zaštitne opreme”, rekao je Plenković uoči skupa čija je tema ove godine „Europa nakon brexita i covida-19.