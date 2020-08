[VIDEO/FOTO] Plenković o snimci Beroša i Zadravec: Čini mi se neuobičajenim i bizarnim...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih i aktualna politička pitanja, tako i izjavu izaslanika predsjednika Srbije za rješavanje pitanja nestalih koji je također bio na komemoraciji u Gruborima

"Mislim da je to dobro i da su njegove poruke, u konačnici to što je u medijima kazao, da je to taj dio ohrabrujućih signala. Želimo da se to konkretizira", kazao je Plenković, javlja N1, i precizirao da Hrvatskoj trebaju podaci iz vojnih arhiva, informacije od ljudi koji znaju što je bilo s primarnim i sekundarnim grobnicama.