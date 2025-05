Plenković u Danskoj: Evo s kim se sastaje i o čemu će govoriti

Predsjednik hrvatske vlade u Kopenhagen je stigao u ponedjeljak poslijepodne, pa se sastao s Rasmussenom, bivšim danskim premijerom od 2001. do 2009. te glavnim tajnikom Alijanse od 2009. do 2014. godine.

Danski političar isti je dan objavio izvješće u kojem je pozvao europske NATO članice da do 2028. povećaju izdvajanja za obranu na četiri posto BDP-a kako bi razvile otpornost protiv militarizirane Rusije te osigurale samodostatnost svoje obrane.

'Sloboda nije besplatna'

'Sloboda nije besplatna. Ona košta – a ako ne platimo novčano ono što je potrebno da bi danas odvratili Vladimira Putina, platit ćemo ljudskim životima kasnije', rekao je Rasmussen.

'Rusija je prošle godine potrošila na obranu više nego cijela Europa. To ne samo da je sramota – to je hitno stanje', nastavio je Danac.

'Povijest nam pokazuje da oklijevanje i polumjere ne vode do mira – to vodi do rata i sukoba. Europa mora masovno izdvajati na obranu i moramo jasno dati do znanja Putinu da ćemo učiniti što je potrebno da branimo demokraciju', zaključio je.