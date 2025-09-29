Plenković: Split i Splitsko-dalmatinska županija daju doprinos velikom gospodarskom zamahu

Svečanom sjednicom kojoj je prisustvovao predsjednik Vlade Andrej Plenković i dodjelom nagrada u ponedjeljak je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu obilježen Dan Splitsko-dalmatinske županije.
Premijer je istaknuo da danas Split i Splitsko-dalmatinska županija daju doprinos velikom gospodarskom zamahu Hrvatske, koja je lani imala drugi najviši rast BDP-a u EU-u od 3,9 posto, dok ove godine očekuje rast od 3,2 posto.
"Vlada je puno uložila proteklih devet godina u politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, u veće ovlasti jedinica lokalne područne samouprave, više financijskih sredstava, stalan dijalog i realizaciju brojnih projekata. Želimo nastaviti ulagati u prometnu infrastrukturu, osobito u cestovnu infrastrukturu, što je prvi prioritet Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta", rekao je Plenković.
Izrazio je uvjerenje kako će doći do sinergije Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Vlade u svemu što će se raditi idućih godina, od apsorpcije europskih sredstava do nacionalnih sredstava i sredstava javnih poduzeća.
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije, ukupno 12, zaslužnim su građanima dodijelili župan Blaženko Boban, predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić i predsjednik Odbora za javna priznanja Božo Ćubić.
Uoči sjednice Plenković je prisustvovao potpisivanju ugovora o sufinanciranju troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici i uručenju ugovora za projekte INEREP (Interborder Emergency Response Enhancement Project) i Centra za pohranu i analizu podataka KBC-a Split.
Župan Blaženko Boban napomenuo je da ukupna vrijednost tri potpisana ugovora iznosi 25 milijuna eura.