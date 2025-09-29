Plenković: Split i Splitsko-dalmatinska županija daju doprinos velikom gospodarskom zamahu

Premijer je istaknuo da danas Split i Splitsko-dalmatinska županija daju doprinos velikom gospodarskom zamahu Hrvatske, koja je lani imala drugi najviši rast BDP-a u EU-u od 3,9 posto, dok ove godine očekuje rast od 3,2 posto.

"Vlada je puno uložila proteklih devet godina u politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, u veće ovlasti jedinica lokalne područne samouprave, više financijskih sredstava, stalan dijalog i realizaciju brojnih projekata. Želimo nastaviti ulagati u prometnu infrastrukturu, osobito u cestovnu infrastrukturu, što je prvi prioritet Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta", rekao je Plenković.