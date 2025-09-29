dan županije

Plenković: Split i Splitsko-dalmatinska županija daju doprinos velikom gospodarskom zamahu

M. Šu./Hina

29.09.2025 u 15:32

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Svečanom sjednicom kojoj je prisustvovao predsjednik Vlade Andrej Plenković i dodjelom nagrada u ponedjeljak je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu obilježen Dan Splitsko-dalmatinske županije.

Premijer je istaknuo da danas Split i Splitsko-dalmatinska županija daju doprinos velikom gospodarskom zamahu Hrvatske, koja je lani imala drugi najviši rast BDP-a u EU-u od 3,9 posto, dok ove godine očekuje rast od 3,2 posto.

"Vlada je puno uložila proteklih devet godina u politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, u veće ovlasti jedinica lokalne područne samouprave, više financijskih sredstava, stalan dijalog i realizaciju brojnih projekata. Želimo nastaviti ulagati u prometnu infrastrukturu, osobito u cestovnu infrastrukturu, što je prvi prioritet Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta", rekao je Plenković.

vezane vijesti

Izrazio je uvjerenje kako će doći do sinergije Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Vlade u svemu što će se raditi idućih godina, od apsorpcije europskih sredstava do nacionalnih sredstava i sredstava javnih poduzeća.

Nagrade Splitsko-dalmatinske županije, ukupno 12, zaslužnim su građanima dodijelili župan Blaženko Boban, predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić i predsjednik Odbora za javna priznanja Božo Ćubić.

Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije
  • Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije
  • Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije
  • Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije
  • Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije
  • Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije
    +14
Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uoči sjednice Plenković je prisustvovao potpisivanju ugovora o sufinanciranju troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici i uručenju ugovora za projekte INEREP (Interborder Emergency Response Enhancement Project) i Centra za pohranu i analizu podataka KBC-a Split.

Župan Blaženko Boban napomenuo je da ukupna vrijednost tri potpisana ugovora iznosi 25 milijuna eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE ŽELE KOMENTIRATI

NE ŽELE KOMENTIRATI

EK jasno dala do znanja što misli o optužbama između Hrvatske i Mađarske
PRAVO NA NAKNADU

PRAVO NA NAKNADU

Jurica Pađen pobijedio Grad Zagreb zbog naljepnica na kantama za smeće. Evo koliku odštetu mu moraju platiti
rat u ukrajini

rat u ukrajini

Analitičar: 'Trump je na putu da pritisne Putina da završi rat na jedini realan način'

najpopularnije

Još vijesti