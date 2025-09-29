Plenković odgovorio Orbanu: Ne boje se oni da će ostati bez nafte, poanta je u samo jednom...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu na svečanoj sjednici Županijske skupštine u prigodi obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije, a nakon nje dao je izjavu za medije.

Plenković je potvrdio podršku Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i najavio da će se ona nastaviti u svim područjima, prenosi N1. 'Uvjeren sam da će doći do sinergije Vlade, županije i Grada. Mislim da je ova županija ekonomski snažna, što vidimo po dobiti poduzetnika', kazao je premijer i optimistično izrazio uvjerenje da će zbog toga privlačiti još više potpore iz Europske unije.

"Brinemo o starijima" Ostao je na europskim temama jer ga se pitalo o zabrani letova za dronove, što su Danci uveli ponukani problemima koje imaju u posljednje vrijeme. Također, otkrio je treba li rušiti one koji narušavaju tuđi zračni prostor. 'Oni se već ruše. Vrlo je to osjetljivo sigurnosno pitanje jer ne znate imaju li dronovi namjeru preletjeti i napraviti konfuziju ili postoje neke druge namjere', kazao je. Pitanje o tome kad će se provesti prave reforme u zdravstvu i pravosuđu odbacio je. 'Tko kaže da ove nisu bile prave? Nemojte te floskule. Na to neću ni odgovoriti.' Prokomentirao je domove za starije. 'Mi smo vlada koja brine o tome i sve gdje možemo dati doprinos da ih se gradi, mi ćemo to raditi. Hrvatsko stanovništvo je sve starije i to je potreba. Izaći ćemo u susret svima, to nije polemika.'

Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+14 Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL