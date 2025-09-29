Plenković: Nije pitanje hoće li, nego kada će Hrvatska priznati Palestinu

'Jedino moguće, dugoročno i pravo rješenje je rješenje s dvije države”, ponovio je premijer u Splitu, no naglasio da se „u praksi još nisu stekli uvjeti da se to dogodi”.

Plenković je rekao da je „malo ukoso” pratio govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda koji je pokazao da „daljnji politički pritisak unilateralnim priznanjem Palestine”, koji je trebao služiti postizanju primirja i dogovora, nije uspio.