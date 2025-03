Plenković se obratio po prvi puta nakon što je SDP prestigao HDZ, evo što kaže

Plenković je prvo prošao kroz aktivnosti Vlade, od ekshumacije posmrtnih ostataka u Vukovaru na kojemu je bio Tomo Medved do smanjenja cijene goriva i razgovora s Draganom Čovićem.

Na dodatno pitanje o lošoj percepciji HDZ-a u javnosti, rekao je kako stranci koji prate postignuća imaju drukčiju sliku u Hrvatskoj. 'Ova ista anketa traje već pet godina. Nitko me nije pitao kad je bilo 10, 12, 13 razlike, ako je to za veselje neka bude', rekao je i ponovio kako se postignuća njegove vlade ne vrednuju na odgovarajući način.

Na pitanje kakav je status Josipa Dabre i parlamentarne većine, rekao je 'Dabro je ok, većina je ok', a upitan kako će proći glasanje o povjerenju Ivana Turudića rekao je 'Nikako. Nema tu pomoći, to je jednostavno tako'.

Kad je riječ o pregovorima na temu Ukrajine, Plenković ocjenjuje da se tu ne očekuje neko brzo rješenje. 'To su razgovori koje će Amerikanci paralelno voditi s Ukrajincima i Rusima. Vidjet ćemo što će od toga biti'.

Upitan je li zahtjev sindikata u školstvu o povećanju koeficijenata realan, Plenković je apelirao na racionalnost. 'To su tri sindikata koja nisu potpisala dizanje osnovice za 6 posto. Jako je osjetljiva reforma sustava plaća u javnoj i državnoj službi, zato to nitko nije realno dirao 30 godina. Ako smo negdje pogriješili, mi ćemo to popraviti, a da se baš toliko puno diže, onda će netko drugi tražiti isto i tu nema kraja. Mislim da je ovo potpuno nepotrebno i nije korektno', rekao je,