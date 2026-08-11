Plenković: 'Ljudi u Gospiću su uplašeni jer oporba stvara histeriju'

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon izvanrednog sastanka s koalicijskim partnerima. Okrivio je oporbu za histeriju, naglasio da će HZJZ provoditi analizu vode svaka tri dana te da je kazneni postupak u tijeku te da će sanacija početi čim se odaberu tvrtke koje su specijalizirane za takve poslove

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine zbog afere s opasnim otpadom u Gospiću. Istovremeno, oporba je pokušala sazvati vlastiti sastanak. Most je pokrenuo inicijativu kako bi se preispitala odgovornost Vlade za ovaj i niz drugih propusta s otpadom, ali SDP, Možemo i Drito su odbili dolazak na sastanak. Na kraju se na sastanku pojavio samo Most. Nakon svega se javnosti obratio i premijer Andrej Plenković.

Tri razine problema "Cijeli problem je tretiran na tri razine. Prva je kazneno-pravna razina, postupak kojeg vodi DORH, kojeg vodi USKOK, gdje jrazdoblje inrkiminiranih radnji, posljednjih pet-šest godina. Ne mogu govoriti o detaljima, to će prema svojim nadležnostima voditi USKOK. Druga razina je sanacijski proces, kojim brata Fond za zaštitu okoliša pod patronatom Ministarstva zaštite okoliša. Treća razina je politikanstka, koju predvodi oporba plašeći javnost raznim tezama. Razumijem ih, proveli su nekoliko anketa u proteklih nekoliko tjedana i ovime nastoje zadobiti pažnju", rekao je Plenković i objasnio zašto to misli. "Turistička sezona je dobra i po pokazateljima će biti bolja nego prošlogodišnja. Raste broj dolazaka, noćenja, prihoda i fiskaliziranih računa. Fiskalna situacija je dobra. Vlada kontrolira cijene goriva, one su od danas otišle gore. Zaokružili smo i temu ispravljanja nepravdi iz Račanove Vlade prema hrvatskim braniteljima. Nikad nismo imali više zaposlenih, gospodarstvo raste na 1,8 milijuna zaposlenih. Stoga je jasno zašto se događa ova histerija. S nama je bio i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak koji je potvrdio da je voda u Gospiću kvalitetna za piće. Zamolili smo HZJZ da svaka tri do četiri dana testira vodu i objavi rezultate, kako bismo transparentno obavijestili građane o kvaliteti vode", dodao je.

Traženje tvrtki za sanaciju U ovom trenutku traje javni poziv za sanaciju otpada koji nije zakopan, naglasio je premijer te dodao da se traže i tvrtke koje bi trebale sanirati zakopani otpad. "Što se tiče sanacije, dok traje kazneni postupak, morat ćemo provesti sve aktivnosti za provođenje javnog poziva. Na prošlom javnom pozivu nije bilo zainteresiranih tvrtki. Na prostoru PKK Velebit zakopano je 32.000 tona otpada, dok je na površini 5000 tona. Za taj površinski otpad je raspisan natječaj i vjerujemo da će se javiti zainteresirani koji će zbrinuti taj neopasni otpad. Što se tiče zakopanog otpada, on bi potencijalno mogao biti opasan, jer je zakopan i pomiješan sa zemljom i u njemu ima elementata opasnog otpada, tražimo tvrtke koje bi to mogle obaviti Hrvatska nema odlagalište niti spalionicu otpada te je Fond za zaštitu okoliša poslao zahtjev za primanje otpada na 70 adresa diljem Europe. Što se tiče kazneno-pravne odgovornosti, sve će biti istraženo. Fond za zaštitu okoliša je dobio zaduženja i sve institucije rade svoj posao", rekao je.

Ekocid ulazi u kazneni zakon Dodao je da će posjetiti Gospić kad procijeni da je pravi trenutak. Ondje bi se mogao održati i koalicijski sastanak. "Što se tiče vladajuće koalicije, dobili smo poziv na sastanak u Gospiću. Svi će članovi doći i raspraviti o problemu otpada. Podsjećam da imamo u pripremi novi Zakon o gospodarenju otpada kojim ćemo dodatno postrožiti uvjete. Mijenjamo Kazneni zakon neovisno o ovoj situaciji. Postoji radna skupina koja radi na izmjenama sankcija za kaznena djela protiv okoliša. Uveli bismo osobito teška kaznena djela protiv okoliša, kao što smo to uveli na primjeru femicida. Uvest ćemo i ekocid", dodao je. "Varaždinske bale su bile problem više od 20 godina. Tko je to riješio? Grad nije. Vlada je dala 29 milijuna da se riješe bale i one su uklonjene. Crno brdo kod Biljana Donjih je riješio Fond za zaštitu okoliša. Troska je uklonjena i to je koštala 14 miljuna eura. Salonit je riješen za sedam milijuna eura. Dakle, rješavamo probleme s otpadom, mirno, staloženo, onako kako država treba odgovorno postupati. Dakle, bez panike", naglasio je dodavši da je vladajuća koalicija spremna rješavati takve probleme i da je stabilna, unatoč navodima oporbe. "Koalicija je vrlo stabilna postojana. Nikakvi zahtjevi oporbe za ostavkom ne mogu nas uzdrmati. Nema te osobe koja će biti zaštićena od kaznenog progona. Moramo provesti istragu i krenuti sa sanacijom, informirati građane o situaciji, a ne fabricirati i paničariti", dodao je i poslao poruku građanima Gospića.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL







+28 Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Poruka građanima Gospića "Što se tiče građana Gospića, poruka je da ne podlegnu panici, histeriji i fabrikaciji, kako to oporba usred ljeta radi zbog sjajne turističke sezone, stabilnog kreditnog rejtinga, smanjenje inflacije i loših istraživanja javnog mnijenja pokušava profitirati na nalazu Geotehničkog fakulteta. Fond za zaštitu okoliša će pristupiti stabilno, naročito s ovim otpadom na površini. To se treba odvesti i zbrinuti. Nije to posao u jednom danu. Javni poziv za odvoz otpada će biti do 25. kolovoza. Voda za piće je po nalazima HZJZ-a u redu. Ljudi su uplašeni jer im oporba servira ovakve stvari. Građani Gospića mogu biti mirni, ona je kvalitetna", naglasio je. Odgovarajući na pitanja medija oko poziva nadležnim institucijama da ubrzaju procese, objasnio je o čemu se radi. "Postoji javni poziv i mogućnost pregovaračkog procesa, koji će biti nakon što se iscrpi mogućnost javne nabave. Isti oni koji sad požuruju i guraju da nešto radimo na brzinu bi bili prvi koji bi kad bi došli na vlast propitivali je li Vlada pogodovala tvrtki X ili Y, a ne njima", dodao je. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je također pozvao da se sanacija ubrza. "DP u potpunosti podržava vladajuću koaliciju i slažu se sa svim mjerama", istaknuo je Plenković.

Je li Mikulić umiješan? Mediji su ga pitali nije li mu neobično da je sve skupa trajalo šest godina i da nitko nije vidio kamione s otpadom. Postavljeno je i pitanje kaznene odgovornosti, s obzirom na to da je osumnjičeni bračni par Šincek direktno prozvao glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića. "Ne mogu komentirati kazneni postupak. Svatko tko je imenovan na bilo koju javnu dužnost, mora raditi po zakonu. Ako ne radi po zakonu, bit će sankcioniran. Svi koji su uključeni u ovo će biti sankcionirani. Ovo je sve trajalo od 2019. do 2025. godine. To je dugo razdoblje. Na kraju je nastalo odlagalište otpada, a nije čudno da se navaža otpad. Imate kronologiju rada Državnog inspektorata, koji je od 2023. slao zabrane i dopise", dodao je. Dotičući se Inspektorata, poteglo se i pitanje imenovanja Mikulićeva nasljednika. "Državni inspektorat radi, v.d. ravnatelja obavlja svoj posao dobro. Novog ravnatelja ćemo imenovati kad procijenimo da je potrebno. Pri imenovanju ne možemo znati hoće li netko postupati mimo zakona", rekao je Plenković.