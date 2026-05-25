Vojnić: Brnabić izjavama razvija nesnošljivost između Hrvata i Srba

Brnabić, predsjednica Skupštine i dužnosnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) izjavila je da studenti za protuvladina prosvjede najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Aleksandra Vučića.

Dodala je da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za “ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske”.

Upitana za komentar takvoga istupa, Jasna Vojnić je rekla da ponavlja riječi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se Hrvatska ne petlja u unutarnje stvari Republike Srbije.