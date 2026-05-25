Hrvatska se ne petlja

Vojnić: Brnabić izjavama razvija nesnošljivost između Hrvata i Srba

I.V./Hina

25.05.2026 u 17:20

Jasna Vojnić
Jasna Vojnić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić opovrgnula je ponedjeljak izjavu Ane Brnabić, koja je Zagreb optužila da stoji iza studenskih prosvjeda, i kazala je da predsjednica srbijanskog parlamenta svojim izjavama samo razvija nesnošljivost između dvaju naroda

Brnabić, predsjednica Skupštine i dužnosnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) izjavila je da studenti za protuvladina prosvjede najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Aleksandra Vučića.

Dodala je da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za “ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske”.

Upitana za komentar takvoga istupa, Jasna Vojnić je rekla da ponavlja riječi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se Hrvatska ne petlja u unutarnje stvari Republike Srbije.

„Hrvatska ni na koji način ne potiče ništa što se događa u Republici Srbiji, a napose ne ove prosvjede za koje se optužuje. Jasno i glasno, ne“, kazala je Vojnić.

Dodala je da joj je žao zbog takvih izjava jer one ne pridonose smirivanju odnosa dviju zemalja.

Hrvatska ni na koji način ne želi biti dio unutarnjih prijepora u Republici Srbiji, nego konstruktivni partner“, rekla je Jasna Vojnić, i dodala da se onakvim izjavama nepotrebno razvija nesnošljivost između dvaju naroda.

U Beogradu je, u organizaciji studenata, u subotu održan veliki antivladin prosvjed na kojemu je zatražena odgovornost vladajućih za stanje u zemlji i raspisivanje izvanrednih izbora.

