Ružić otkrio koliko muškarci u Hrvatskoj zarađuju više od žena: Zakon će to promijeniti

Očekujem velik iskorak u smanjenju razlika u plaćama za isti rad, rekao je ministar Ružić govoreći o izmjenama Zakona o radu kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi europska Direktiva o transparentnosti plaća.

Hrvatska bolja od europskog prosjeka

Naveo je da na europskoj razini razlika u plaćama iznosi više od 11 posto u korist muškaraca, dok je Hrvatska bolja od europskog prosjeka jer je kod nas ta razlika 6,6 posto.

„Želimo postići da rad jednake vrijednosti bude jednako plaćen”, poručio je ministar na marginama kongresa Udruge poslodavaca u zdravstvu u Vodicama.