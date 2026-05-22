novac za isti rad

Ružić otkrio koliko muškarci u Hrvatskoj zarađuju više od žena: Zakon će to promijeniti

V. B./Hina

22.05.2026 u 15:18

Alen Ružić
Alen Ružić Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
Bionic
Reading

Razlika u plaćama između žena i muškaraca za isti rad u Hrvatskoj iznosi 6,6 posto u korist muškaraca, izjavio je u petak ministar rada Alen Ružić izrazivši uvjerenost da će se izmjenama Zakona o radu smanjiti spolna nejednakost u plaćama

Očekujem velik iskorak u smanjenju razlika u plaćama za isti rad, rekao je ministar Ružić govoreći o izmjenama Zakona o radu kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi europska Direktiva o transparentnosti plaća.

Hrvatska bolja od europskog prosjeka

Naveo je da na europskoj razini razlika u plaćama iznosi više od 11 posto u korist muškaraca, dok je Hrvatska bolja od europskog prosjeka jer je kod nas ta razlika 6,6 posto.

„Želimo postići da rad jednake vrijednosti bude jednako plaćen”, poručio je ministar na marginama kongresa Udruge poslodavaca u zdravstvu u Vodicama.

vezane vijesti

Izmjenama Zakona o radu, koje su u završnoj fazi pripreme prije upućivanja u saborsku proceduru, trebala bi se uvesti veća transparentnost plaća te pravo radnika na informacije o kriterijima određivanja plaća i o razlikama među spolovima.

Prema dosadašnjim najavama, poslodavci bi ubuduće trebali objavljivati raspon plaće u oglasima za posao, a zaposlenicima omogućiti uvid u kriterije prema kojima se određuju plaće i napredovanja. Veći poslodavci imali bi i obvezu izvještavanja o razlikama u plaćama između muškaraca i žena za usporediva radna mjesta.

Rok za implementaciju EU direktive o transparentnosti plaća je 7. lipnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nato budno prati

nato budno prati

Putinov tajni nuklearni projekt? Rusi razvijaju sustav koji je gotovo nemoguće uništiti
izveo manevar

izveo manevar

Turudić o izručenju Vedrana Pavleka: 'Nije pristao, sad je sve na Kazahstanu'
peron 202

peron 202

Holding se oglasio nakon pada staklene stijene na Autobusnom kolodvoru među putnike

najpopularnije

Još vijesti