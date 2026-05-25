novA podrhtavanjA

Dva jača potresa pogodila Dalmaciju

I.V.

25.05.2026 u 17:45

Izvor: Screenshot / Autor: EMSC
Dva potresa magnitude 3,5 i 3,8 u popodnevnim su satima zatresla Dalmaciju, javlja Euromediteranski seizmološki centar (EMSC)

Prvi potres dogodio se u 17.25 sati po lokalnom vremenu. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio 39 kilometara sjeverno od Splita, odnosno 22 kilometra sjeverozapadno od Sinja, na dubini od pet kilometara. S druge strane, Seizmološka služba Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta zabilježila je magnitudu od 3,7 prema Richteru, s epicentrom kod Svilaje.

U 17.38 sati uslijedio je novi potres magnitude 3,8 s epicentrom 15 kilometara od Sinja, na dubini od 3,3 kilometara prema EMSC-u, dok Seizmološka služba u Hrvatskoj govori o ipak nešto slabijem potresu magnitude 3,4.

Podrhtavanje tla osjetilo se u brojnim dalmatinskim gradovima i mjestima, uključujući Split, Šibenik, Knin, Vodice i Pakoštane, ali i u Livnu u Bosni i Hercegovini.

Građani su iz više mjesta srednje Dalmacije prijavili da su osjetili kratko podrhtavanje tla, no za sada nema informacija o šteti ili ozlijeđenima: 'Dobro je zatreslo nekoliko sekundi, baš neugodan osjećaj'.

kome je bolje?

RASTE PRITISAK

