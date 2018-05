Plenković: Razgovarat ću s predsjednicom nakon povratka iz Italije

Premijer Andrej Plenković najavio je u srijedu, nakon svečanog prijema u povodu Dana Hrvatskog sabora, kako će s predsjednicom države razgovarati nakon njezinog povratka iz Italije, te odbacio tvrdnje oporbe da je njihov sukob 'uigrani igrokaz' kako bi se skrenula pozornost s drugih važni stvari, primjerice Agrokora

"Smirit ćemo loptu, malo se to izdramatiziralo, mi smo imali toliko sastanaka danas u Vladi, da sam tek, prije nego sam prešao Markov trg shvatio koliko je to burno", uzvratio je na upit je li prepiska s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović otišla predaleko?

Diplomatski je komentitrao upit o porukama iz Ureda predsjednice predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću da ne govori istinu.

"Teško mi je komentirati takvo nešto gdje nemam snimku da netko nešto izgovara, zaista mislim da takva vrsta retorike nije u redu, pogotovo ne one varijante da bi predsjednik Sabora ili Vlade mislili da je demografski problem u Hrvatskoj trenutno 'in'. On je, na žalost, 'in' desetljećima, ostat će takav u Hrvatskoj i drugim zemljama poput nas jako dugo", izjavio je Plenković.

Naglasio je pritom kako su dobrodošle sve ideje koje mogu pridonijeti da se taj problem pokuša riješiti, smanjiti negativni prirodni priraštaj.