[FOTO/VIDEO] Burno jutro u Saboru: Bulj ostavio premijeru vreću smeća, Pernara opet iznijeli iz sabornice

Zastupnici bi na početku saborskog tjedna rad trebali započeti raspravom o godišnjem izvještaju o radu Vlade. Zbog toga se očekuje i dolazak premijera Andreja Plenkovića, no već u prvim minutama sjednice bilo je burno

Zastupnici su jutros krenuli sa dopunom dnevnog reda, no dopunu nisu uspjeli ni izglasati jer je komešanje izazvao Ivan Pernar.

Jandroković ga je odmah upozorio da o tome ne može sada govoriti jer se radi o dnevnom redu, no da se na tu temu može javiti 5 minuta kasnije u slobodnim govorima.

To nije omelo Pernara te je nastavio govoriti zbog čega je prvo zaradio jednu opomenu, a zatim i drugu s oduzimanjem riječi. Kada ga i to nije zaustavilo onda mu je Jandroković oduzeo pravo govora i na sutrašnjoj sjednici. Kada ni to nije zaustavilo Pernara Jandroković je proglasio 10-minutnu stanku u zasjedanju i zamolio stražu da izvede Pernara iz sabornice.