Plenković poručio Penavi da politički odraste: Treba naći balans između dostojanstvene zahvalnosti i sitnog grickanja

Premijer Andrej Plenković u subotu je odgovorio vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi koji ga proziva za neprocesuiranje ratnih zločina i koaliciju HDZ-a i SDSS-om, istaknuvši da su za presude nadležni sudovi, a ne Vlada, te je poručio Penavi da politički odraste

"Za presude su nadležni hrvatski sudovi i hrvatsko pravosuđe. U mandatu naše vlade oformili smo poseban tim u Ravnateljstvu policije koji se bavi baš Vukovarom i Ovčarom , ti procesi su u tijeku, svakih nekoliko mjeseci dođe do nekih novih otkrića i mi ćemo na tome ustrajati. Ratni zločini ne zastarijevaju”, odgovorio je Plenković Penavi u izjavi novinarima nakon svečanosti obilježavanja 30. obljetnice bitke za Vukovar.

"Treba naći balans između dostojanstvene zahvalnosti i nekakvog sitnog grickanja. Treba malo odrasti politički da bi se to moglo", poručio je Plenković Penavi.

Plenković je na to odgovorio da je njegova vlada vratila hrvatsku vojsku u Vukovar te da nema grada u Hrvatskoj kojemu su pomogla više nego Vukovaru.

Plenković se ponovno u Vukovaru osvrnuo i na potvrdu investicijskog rejtinga Hrvatske i procjenu gospodarskog rasta u ovoj godini od 6,5 posto, nakon što je jutros na Twitteru napisao da je to potvrda dobre Vladine politike koja je u razdoblju pandemije očuvala hrvatsku gospodarsku i financijsku stabilnost.

"Došlo je do globalnog porasta cijene energenata, a cijene nam rastu zbog svih tih poremećaja na globalnom tržištu. U ovom trenutku mislimo da ne moramo imati bilo kakve nagle reakcije i da ne trebamo bilo što poduzimati. Pratit ćemo situaciju, imamo alate na raspolaganju, ali i u ovom trenutku nema za njih potrebe", rekao je Plenković.

"Vrlo jasno su rekli - vaša orijentacija je kristalno jasna, ušli ste u europski tečajni mehanizam 2, želite ući u eurozonu i upravo to sidro našega smjera daje dodatni kredibilitet analitičarima da vide što Hrvatska radi", rekao je Plenković.

"Procijenili su da nam rast, u odnosu na raniju procjenu, neće biti pet posto nego 6,5 posto, to je ogroman korak naprijed", istaknuo je.

O slučaju Zlatka Babića - neka institucije sve provjere

Novinari su Plenkovića pitali i za poteza gradonačelnika Kutine Zlatka Babića koji je jučer, nakon optužbe o političkom kadroviranju, objavio da izlazi iz HDZ-a.

Babić je izašao iz stranke nakon što ga je direktorica kutinske komunalne tvrtke Eko Moslavina Adrijana Cvrtila prijavila USKOK-u i optužila za pritisak da se u Eko Moslavini zaposle članovi stranke i rodbina vijećnika ili da im se povećaju plaće, a sve kako bi se osiguralo glasovanje tih vijećnika za proračun i rebalans proračuna.

Plenković je ponovio da je to pitanje predsjedništvo stranke delegiralo županijskoj organizaciji.

"On (Babić) je dao izjavu i mislim da je to korektno. Ne prejudiciram krivnju niti se želim u to upetljavati, neka institucije, policija i DORH, sve provjere", rekao je Plenković o slučaju dojučerašnjeg HDZ-ova gradonačelnika Kutine.

Što se tiče Babićeva gradonačelničkog mandata, Plenković kaže da ga je Babić dobio izravno na izborima i da to pitanje više nije stvar HDZ-a.