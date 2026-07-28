'NAJOŠTRIJE OSUDE'

Grlić Radman se oglasio o vandalskom činu u Međugorju

L. Š.

28.07.2026 u 12:46

Gordan Grlić Radman / Međugorje
Gordan Grlić Radman / Međugorje Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek / Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je „najoštrije osudio” oskvrnuće kipa Gospe i paljenje oltara u Međugorju, prozvavši to "dubokom uvredom vjernicima".

'Najoštrije osuđujem vandalsko oskvrnuće Gospina kipa i drugih svetih mjesta u Međugorju te paljenje oltara crkve sv. Jakova', napisao je šef diplomacije na Facebooku.

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Vandalski čin nazvao je 'dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje', pa je dodao da je Međugorje 'bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje'.

Nepoznati počinitelj u Međugorju je oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju.

Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
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Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

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