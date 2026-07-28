Grlić Radman se oglasio o vandalskom činu u Međugorju

'Najoštrije osuđujem vandalsko oskvrnuće Gospina kipa i drugih svetih mjesta u Međugorju te paljenje oltara crkve sv. Jakova', napisao je šef diplomacije na Facebooku.

Vandalski čin nazvao je 'dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje', pa je dodao da je Međugorje 'bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje'.

Nepoznati počinitelj u Međugorju je oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju.