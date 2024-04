Plenković: 'Svi koji podržavaju Milanovića krše Ustav'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na druženju u Sportskom centru Keglić u Zagrebu, a po završetku se obratio javnosti

Naveo je i ulaganjima u znanost i obrazovanje, koje iznose sada 3,8 milijarde, što je više nego dvostruko nego na početku mandata. Upitan o izjavama predsjednika Zorana Milanovića da HDZ krši zakon i da još nije podignuta optužnica protiv Marija Banožića. 'Neka se on bavi sa svojom prijateljicom Lovrić Merzel i neka odgovori na pitalicu Butkovića. On je kršitelj Ustava i nanio je izbornim danom štetu od 300 milijuna eura, neka zapita što je s djecom koja ne idu u školu taj dan, i što je s pacijentima koji ne idu na pregled taj dan, to je jedno štetočinsko ponašanje. Ustavni sud , Matica Hrvatske i Komisija HBK mu je uputila da krši Ustav. On je maligni element našeg društva', rekao je, piše N1.

'Prekršio je sva etička i pravna načela i to će ljudi kaznit. Ja sam obišao cijelu Hrvatsku i nema nigdje te izmišljene katastrofe. Svi koji ga podržavaju krše Ustav, on i ti njegovi jataci. Takvo sramoćenje Hrvatske još nismo doživjeli, to znaju i ljudi vani i kolutaju očima. Nećemo dopustiti to, kako kaže pjesma Zabranjenog pušenja – pusti hajvan, vratit će se on kada mu bude ćeif. To neće proći', dodao je. 'Mi se borimo protiv korupcije tako da su pravosudna tijela neovisna i rade zakoniti i nema upliva i naloga. Ovo što on govori su nalozi, to su diktatorske manire', naveo je Plenković.

Sjednica Predsjedništva HDZ-a Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL







+9 Sjednica Predsjedništva HDZ-a Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

O korištenju policije u kampanji kaže da 'Oleg jako voli pjevati'. 'Pa nisu nešto protuustavno pjevali', dodao je. O najvećim Hrvatima kaže da je što se politike tiče, to je Franjo Tuđman, a međunarodnog pozicioniranja to su Ruđer Bošković i Nikola Tesla. >>> Interaktivnu kartu izbornih jedinica pogledajte u nastavku. Klikom na svaku jedinicu otvara s prozor s čelnicima lista najvećih stranaka.