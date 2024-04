Plenković: Odluka je laka, glasajte za listu Anđelka Stričaka

"HDZ poštuje sjever Hrvatske, želi da predstavnici hrvatskoga naroda iz ove izborne jedinice budu upravo ljudi sa svojim autoritetom, sa svojim djelima, sa svojim zalaganjem za sjever Hrvatske", kazao je Plenković. Dodao je da će ti ljudi kvalitetno predstaviti program "Za sve izazove", i to na temelju postignuća u proteklih osam godina, gdje je Vlada našla rješenja za sve krize koje su pogodile Hrvatsku.

Što se tiče odabira 17. travnja za izborni dan, istaknuo je da je 'situacija vrlo jednostavna'.

"Imamo Vladu s velikim postignućima, s jasnim i mjerljivim planom i ambicijama: do 2028. za prosječnu plaću stvoriti preduvjet da bude 1.600 eura neto, minimalac da bude 1.250 eura bruto, prosječna sveukupna mirovina da ode s 580 na najmanje 750 eura, da dođemo do oko 80 do 82 posto prosječne razvijenosti na razini EU", rekao je Plenković. Uvjeren je i da će izborni rezultati biti uvjerljivi kao što su bili 2016. i 2020. godine.