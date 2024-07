Plenković objavio datum početka sljedeće školske godine: Pomiče se za tjedan dana

'Škola počinje 9. rujna, takav je dogovor sa svim županima. Određeni fiksni broj nastavnih dana i sati bit će odrađen, pa se to treba regulirati. Neće nitko biti uskraćen', rekao je Plenković.

Iznio je i komentar na temu oporezivanja neiskorištenih nekretnina.

'Što se tiče pitanja stambene politike, dva su ključna pitanja za građane i Vladu, a to je pitanje životnog standarda, plaća, mirovina, cijena i s druge strane pitanje stanovanja. U tom kontekstu Bačić s timom suradnikom priprema strategiju stambene politike u okviru koje će se razmotriti pitanja koja se nazivaju kao da su porez na nekretnine. Cilj je da dođe do obuzdavanja cijena kvadrata stanova ili kuća i to je tema kojom ćemo se najviše baviti i mjere će ići u tom smjeru da priuštivost stanovanja bude realna', kazao je premijer.

Osvrnuo se i na hakerski napad na KBC Zagreb. Kaže da bi se isto postavio i da su državni podaci bili u pitanju. 'Što ćemo pregovarati s nekim tko je cyber kriminalac', zapitao se.

Vezano za poruke iz DP-a o najsvljenom uvođenju Rodnih studija, istaknuo je da je već odgovorio na to pet puta u zadnje vrijeme. "To su procedure koje se odvijaju na razini sveučilišta i ministarstva znanosti”, rekao je.

Kaže i da nije stigao gledati konferenciju za novinare Komisije "Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije koja je izrazila zabrinutost u povodu najave uvođenja Rodnih studija na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te pozvala odgovorne u državi i društvu da promisle je li ih potrebno uvesti te o posljedicama koje takvi studiji mogu imati na odgoj djece.

Jednako tako, kaže, ne stiže gledati što se zbiva na okruglim stolovima, referirajući se na dva okrugla stola koja su održana danas u Saboru - jedan Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, u suradnji s udrugom "U ime obitelji", na temu "Predstavljanje Izvješća o kršenju prava na slobodu vjeroispovijesti muškaraca okupljenih u javnoj molitvi krunice u 2023. godini", a drugi Kluba zastupnika Možemo! na temu" Antirodni pokreti i nasilje nad ženama".

Komentirajući molitelje na glavnom zagrebačkom trgu rekao je da svatko tko prijavi može održati okupljanje, poštujući propise. "Nisam ja tu sudac za ideje", dodao je.

Ponovio je da se procjenjuje šteta od nevremena u Bošnjacima, nakon toga ide zahtjev prema Vladi koja će nakon toga donijeti odluku i preraspodijeliti sredstva. Ocijenio je da je reakcija svih bila munjevita i da su se svi angažirali.