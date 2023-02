[VIDEO/FOTO] Plenković o novim porukama: Smiješno je, to nema veze sa mnom

Premijer Andrej Plenković u utorak je odbacio teze da nove poruke njegovih suradnika s bivšim predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem imaju veze s njim, a sve je ocijenio "smiješnim" te kako su od "hrpetine poruka probrane" baš njemu bliske osobe

Nacional je izašao s novim transkriptom poruka koje se ovoga puta tiču bivšeg HDZ-ovog savjetnika Josipa Jelića, a u kojima se spominje "šef", odnosno "hefe" i koje otkrivaju kako se Jelić kao osoba od Plenkovićeva povjerenja uplitao u javne nabave, uhljebljivanja, kreiranje izbornih lista te u prekrajanje ministarstava.

"Smiješno je sve skupa. Nemam uvida u te poruke. Ne znam za komunikaciju tih ljudi, to što piše osoba A, B ili C nema nikakve veze sa mnom. Ljudi pišu svoje međusobne poruke i to je sve", rekao je Plenković nakon saslušanja u Sisku zbog prijetnji koje je primio. Odgovorio je i kako ne zna je li se to sve događalo te poručio kako je članak ovlaš čitao "jer nema više apetita čitati novine koje godinama jednostrano govore o političkim temama u Hrvatskoj jer onda one nemaju kredibilitet".