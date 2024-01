Plenković o Milanoviću: Sukus njegovog ponašanja je zavist i zloba

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je ocijenio da je predsjednik Republike Zoran Milanović namjerno u javnosti govorio o seksualnoj orijentaciji ministra gospodarstva Damira Habijana, prozvavši Milanovića da je to učinio iz zlobe i licemjerja.

Drugu je tezu ocijenio kao "najjednostavniju". "Dakle, iz ovoga je sad potpuno jasno da je on (Milanović) namjerno napravio to što je napravio u petak. I to je čista zavist i zloba. To su 'Z i Z'. Dakle, nije ljubav i zloba, nego zavist i zloba. I to vam je sukus cijelog ponašanja", ustvrdio je.

Plenković kaže kako iz priopćenja Ureda predsjednika vidi dvije temeljne poruke – insinuiranje "da netko od nas pravobraniteljici govori što da kaže" i da je Milanović u petak namjerno "napravio to što je napravio".

Dodao je i kako to "nema nikakve veze" s Milanovićevim sloganom iz kampanje na predsjedničkim izborima – 'Normalno', odnosno kako je taj slogan prevara. "Pravi naslov kampanje je trebao biti - dobit ćete zavist i zlobu", ustvrdio je Plenković.

Milanović je, smatra Plenković, u petak uzvratio Habijanu. "Dakle, to je bio odgovor Habijanu, on je to namjerno napravio", rekao je Plenković.

Pritom je prozvao i Gong zbog reakcije na istup predsjednika Republike od petka. "Umjesto da reagiraju na Milanovićevu krajnje neprimjerenu izjavu - nad kojom se zgrozio čak i naš gigant SDP-a (Davor) Bernardić, joj pardon (Peđa) Grbin, zabunio sam se, Grbin - ova ekipa je odmah u svoje priopćenje uvalila i HDZ", prokomentirao je šef HDZ-a, zapitavši "kakve veze ima HDZ s Milanovićevom izjavom o Habijanu u petak".

Smatra takav istup Gonga licemjernim, ocjenjujući kako "svi ti narativi" dolaze iz istog malobrojnog kruga ljudi za koji je rekao da "postaje smiješan".

"To je toliko prozirno, toliko neistinito, toliko jeftino, da mi ih je malo i žao. Ovi u Saboru ne bi imali što govoriti da im ovaj krug ne slaže pričice koje trebaju ispričati. To iz mog kuta - sad osam godina praćenja tih paralelnih priča - djeluje ne samo patetično, nego i zaista smješno. U biti svaki put devalvira ulogu i snagu političkih stranaka, a dio njih je i nastao iz tog kruga. A to je tako mali krug ljudi, koji postaje smiješan", ocijenio je Plenković.