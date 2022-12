Plenković o jučerašnjoj utakmici: 'Doći među 4 dva puta za redom...to je fascinantan uspjeh'

Premijer Andrej Plenković danas i sutra boravi u Bruxellesu, prvo na sastanaku na vrhu EU-ASEAN, a onda i na Europskom vijeću. Dolazeći na sastanak obratio se i medijima

Kazao je da će Europsko vijeće sutra po svemu sudeći dodijeliti status kandidata BiH. Govorio je i o incijativi koju ima s grčkim premijerom. 'Poslali smo pismo... Ako se sjećate, 2000. bio je prvi summit između zemalja u Zagrebu, Hravtska je bila domaćin. Drugi je bio u Solunu, ta dva sastanka bili su referentni za sve države regije. Kako imamo odlične odnose, odlučili smo poslati poruku da ovaj proces u kojem je BiH na putu da dobije status kandidata... BiH nam je bitna, susjedna nam je zemlja, želimo na ovaj način poslati snažan signal za brzo forminaranje vlasti i da pomognemo na putu prema EU. To je jedna izvrsna i poticajna odluka za BiH', rekao je.

Na upit novinara komentirao je i glasanje o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Po svemu sudeći vladajuća većina se bliži osiguravanju dvotrećinske većine, koliko je potrebno za izglasavanje odluke. 'Razgovori se vode, pojedine političke stranke zauzimaju svoja stajališta i održavaju sastanke svojih tijela. Ja i dalje ponavljam, stvar je sasvim zdravorazumska i u zaključcima Europskog vijeća sutra još jednom se s najviše razine potvrđuje važnost te misije. To ne bi trebao biti preveliki zalogaj za bilo koju političku stranku da se izjasni. Teret za tih 101 nije na parlamentarnoj većini nego na onima koji dvoje', poručio je premijer.

Na pitanje da li je mogu dogovor oko cijene plina na razini EU, poručio je: 'Naš je cilj, kao i većine zemalja EU, da se ta cijena limitira. Ono što je bilo predloženo od EK, prema mišljenju većine zemlja i po našem mišljenju bilo je previsoko. Mislim da je važno koju poruku tržištima i špekulacijama upućujemo. Trebamo ići prema rasponu od 150 do 180, ako se može niže, još bolje'.'

Govoreći o recesiji koja prijeti u 2023. Plenković je kazao: 'Bit će izazovna za sve. Očekujemo rast BDP-a oko 6 posto. S obzirom da imamo dobar rejting mislim da ćemo biti u mogućnosti opet reagirati kao Vlada, što smo činili sve ove godine. Globalni trendovi su takvi da je to očekivano, ali ulazimo u to puno spremniij. S takvim okvirom politike, bit ćemo u stanju nositi se sa svim izazovima, ali da će globalno sve biti sporije, to je svima jasno.'