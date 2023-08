Plenković o BDP-u: Naša krilatica je 'obećaj manje, a isporuči više'

Podsjetimo, Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je utorak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao 2,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je nešto sporiji rast nego u prvom ovogodišnjem tromjesečju, kada je BDP porastao 2,8 posto, no to je već 10. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste. To je i brži rast u odnosu na prosjek u EU, koje je na godišnjoj razini proaslo 0,5 posto.

"Kada gledamo ovu godinu s obzirom na posljedice svih kriza, bitni su ukupni brojevi - ukupna zaposlenost, ukupno dizanje plaća, ukupna krvna slika hrvatskog gospodarstva i hrvatskih javnih financija", izjavio je Plenković komentirajući najnovije brojke o BDP-u nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a .