Plenković: Nije sve Možemo obnovio u Zagrebu, država je uložila 2,8 milijardi eura

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu kako je izuzetno važno da HDZ osnaži svoju prisutnost u Gradu Zagrebu istaknuvši da je do danas s nacionalne razine prema projektima koji se realiziraju u Gradu Zagrebu uloženo 2,8 milijardi eura.

"Mi smo do danas sa nacionalne razine kanalizirali prema projektima koji se realiziraju u Gradu Zagrebu 2,8 milijardi eura", rekao je je Plenković na stranačkom skupu u hotelu "Antunović" gdje je obilježena 36. obljetnica osnivanja više organizacija gradskih četvrti HDZ-a. Promet, zdravstvo kultura Ulagalo se, kaže, i u projekte vezane uz promet, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša, gospodarstvo te projekte vezane uz zdravstvo i kulturu. "Nema dijela gdje Vlada ne daje svoj doprinos", dodao je.

HDZ u hotelu Antunović Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/Pixsell

Rekao je i da se obnova vrtića u Zagrebu, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, bolnica te obrazovnih institucija, kulturnih dobara, javnih zgrada i objekata sakralne baštine izravnim aktivnostima financirala sa središnje razine te se kroz zakon o obnovi nakon potresa oslobodilo za Zagreb i dodatnih 210 milijuna eura. Pozvao je članove HDZ-a da te činjenice osvijeste ljudima. Nije sve do Možemo, pa pomozite da sve to rastumačimo, rekao je. Treba staviti u prvi plan sve što HDZ čini za kvalitetniji život Zagrepčana, rekao je. Besramnom laži ocijenio je teze o diskriminatornom tretmanu onih krajeva Hrvatske gdje su provjerenje dobile druge političke opcije koje nisu u parlamentarnoj većini na nacionalnoj razini.