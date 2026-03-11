Plenković: Uzor smo u Europi po intervenciji u cijene energenata

kriza na bliskom istoku

Hrvatska je prva država koja je reagirala na energetsku krizu uzrokovanu ratom na Bliskom istoku jer se vodi ciljevima da energenata uvijek ima dovoljno i da su oni priuštivi i građanima i poduzetništvu, rekao je u srijedu premijer Plenković u Zagrebu

“Naša je politička filozofija tržišno gospodarstvo sa socijalnim elementom, ne državni intervencionizam”, rekao je premijer, “ali ne možemo se praviti da ne vidimo što se zbiva”.

“Ovih naših deset godina upravljanja Hrvatskom ne prestaje biti svojevrsno krizno upravljanje”, objašnjava premijer poteze intervencije vlade u cijene nafte i plina nakon što su zbog rata Izraela i SAD-a protiv Irana zatvoreni vitalni kanali tih sirovina na Bliskom istoku.

Plenković je govorio stranačkim kolegama na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja gradskih četvrti HDZ-a Podsused- Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka u hotelu Antunović, dan nakon što su ga u Parizu na nuklearnom samitu “praktički vukli za rukav da ga upitaju kako ste tako munjevito reagirali” na krizu, ispričao je.

Naučili smo lekcije, imali smo spremne alate”, odgovorio je predsjednik vlade i HDZ-a.

Premijer je nastavio s usporedbom države koju vodi s drugim zemljama, navodeći da je Hrvatska bila na 62% prosječne razvijenosti na razini Europske unije, dok je proteklu završila na 78%, čime je Hrvatska prestigla niz zemalja koje su ušle u EU puno ranije.

“To znači da Hrvatska iskorištava razvojne šanse” koje su joj na raspolaganju, misleći uglavnom na kohezijska sredstva Europske unije, kojih će, ističe, biti i dalje. Naime, Europska komisija predložila je najveći sedmogodišnji proračun dosad, navodi, iz kojeg Hrvatska “pregovara jako puno sredstava”, najavio je.

