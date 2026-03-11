Čačić: Kad smo Pupovac i ja bili u koaliciji s Plenkovićem, nikome nije padalo na pamet u Saboru vikati 'Za dom spremni'

Ustvrdio je da HDZ drži sve pod kontrolom, od najnižih kapilarnih razina do vrha i da je i sam, kao bivši koalicijski partner i lokalni čelnik, prošao s vladajućima odobravanje projekata, a onda i odustajanje od njih. To mu se dogodilo s projektom brze pruge od Zagreba do sjevera Hrvatske, koja je čak i bila izglasana i Saboru, upisana u planove vlade, ali nikad nije realizirana.

"SDP-ove vlade nisu se ni približno postavljale politički koruptivno kao HDZ-ove. Kad je HDZ na vlasti, kao lokalni čelnik moraš surađivati s njima kako bi ostvario projekte koji su povezani s vladom. Ako hoćeš bilo što realizirati u ozbiljnim projektima u kojima sudjeluje država, mogao si to samo ako si blizak vrhu odlučivanja. To se zove zarobljena država i društvo, pod Plenkovićem je više nego ikad", rekao je Radimir Čačić na N1 komentirajući ulazak Daria Zurovca u vladajuću koaliciju.

Čačić se prisjetio vremena kad je i sam bio dio vladajuće koalicije Andreja Plenkovića.

"I tada je bilo pitanje hoće li Plenković sastavljati vladu s radikalnom denicom ili liberalnim centrom. Nedostajao mu je jedan glas u Saboru i pozvao me je, a ja sam prihvatio da ne bismo dobili ovo što danas imamo da su nam Penava i slični harmonikaši u trbuhu države", istaknuo je čačić.

Kazao je kako je Plenković preferirao koaliranje s liberalnim centrom – "to mu je bilo puno bliže, kako danas tako i onda, ovo s DP-om je njemu neugodno u želucu, ali ih trpi".

"Ušao sam u koaliciju s Plenkovićem u dogovoru s Pupovcem da u vladu ne uđe radikalna desnica. Tada u Saboru nije bilo uzvika 'Za dom spremni', nitko nije ni pomislio tada da bi nešto takvo napravio. Nitko nije mahao nacističkim pozdravima po cesti, a ovi što danas mašu, to sad rade jer, kako i sami kažu, prije im nije bio trenutak za to, a i tada smo imali HDZ-ovu vladu", naglasio je Čačić.

Bezočna je laž da Vlada spašava građane

Čačić je izjavio i da je "Domovinski pokret u nizu izjava rekao da su filoustaška, čitaj filonacistička stranka".

Komentirajući intervenciju vlade u cijene goriva, kazao je kako je to dobar potez jer smiruje strah i građana i poduzetnika, ali je dodao i kako je "bezočna laž da vlada nešto tu pomaže i spašava građane i gospodarstvo jer koristi jedan od instrumenata da smanji zagriz na trošarinama" i naprosto uzima manje.

Prasnuo je u smijeh kad je komentirao Plenkovićevu izjavu da su ga u Francuskoj pitali kako je uspio ograničiti cijenu goriva i tome se čudili: "To samo bedakima možeš prodavati, ali na nesreću puno glasača HDZ-a je to spremno progutati".

Čačić očekuje da će zbog energetske krize izazvane ratom u Iranu inflacija nastaviti ubrzavati i da će sve ponovno poskupjeti.