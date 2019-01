Plenković: Nećemo dopustiti da se Hrvatskom širi mržnja na način na koji je širi Most

Nakon jučerašnjeg burnog dana u kojem su se gubili živci u Saboru, jutros je s druge strane Markovog trga na sjednici Vlade bila mirna atmosfera, no premijer Andrej Plenković ipak se osvrnuo na događaje u parlamentu

Osvrnuo se i na jučerašnje događaje u Saboru.

'Jučer smo imali početak sjednice Sabora, prvo aktualno prijepodne gdje smo pokazali ključna postignuća Vlade i odgovorili argumentirano na kritike oporbe. Nakon toga je bila rasprava o izvješću. Ona je rezultirala i novom salvom uvreda, laži, difamacijama, klevetama i optužbama za veleizdaju. Jedna nova formulacija kojoj smo svjedočili od strane zastupnika Mosta. To je neprihvatljivo, mi političari možemo trpiti laži i uvrede, ali klevete za veleizdaju nećemo trpjeti. Radi se o spirali mržnje koja se vrti. Niti ja, ni Vlada ni HDZ nećemo dopustiti da se u Hrvatskoj širi mržnja kako je širi Most. To su ljudi s kojima u ni u kojoj varijanti nećemo surađivati', poručio je Plenković.