Plenković: Optužili su me za veleizdaju, to neću dopustiti

Nakon što je Mostov Nikola Grmoja ustvrdio da se premijer htio fizički s njim obračunati, o svemu se konačno oglasio i Andrej Plenković

Plenković je u izjavi novinarima u Saboru podsjetio da ovo nije prvi put da je rasprava o izvješću o sastancima Europskog vijeća bila burna. 'Zastupnici, a tu prednjače oni iz Mosta, unose u raspravu one teme koje nisu povezane. Drugo, unose govor mržnje. I danas najteže klevetničke optužbe zastupnika Grmoje prema potpredsjednici Vlade Mariji Pejčinović Burić, a nakon toga i prema meni kao predsjedniku Vlade za veleizdaju. Dakle, ako vam netko kaže u Saboru da sustavno radite za interese druge države, u ovom slučaju Srbije, onda je to nedopustivo, pređena je granica onog što je normalno', kazao je Plenković .

Na pitanje novinara da li je nakon toga 'puknuo', premijer je kazao: 'Ne, ja sam ga išao pitati na koga je to mislio da je veleizdajnik, ali je čovjek izašao iz sabornice. Svjedoci smo, osobito od nekoliko zastupnika Mosta, brojnih uvred, difamacija, kleveta, ali kada dođe optužba za veleizdaju onda je to onda granica kada se može reći da se prešla crta onoga što se može nazvati stav ili političko mišljenje. to je previše. Zato sam mu i rekao da su mu ti komentari jadni.'



Neću dopustiti da nas netko uz sve ovo što radimo optuži za veleizdaju, kazao je Plenković. 'To nije normalno, to neću dopustiti', poručio je



Komentirao je Plenković i incident s ministrom obrane Damirom Krstičevićem koji je bijesno na pod bacio maketu aviona kojeg mu je dao SDP-ov Franko Vidović. 'U današnje vrijeme društvenih mreža imamo jedan broj zastupnika koji koriste različite kreativne metode kako bi skrenuli pozornost da postoje. bilo je raznih situacija, donosili su se papiri, donosile su se majice, donosile su se makete. Ja sam danas primio maketu, doduše modela F-14, a ne F-16. Dakle nisu uspjeli ni kupiti model aviona o kojem se radilo. Mislio sam da je to možda taman za mog sina koji ima 4 godine, ali ovo ipak zahtjeva i ljepilo i modelarstvo, riječ je o igrački za djecu preko 10 godina', rekao je Plenković.