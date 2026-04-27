PONAŠAMO SE ODGOVORNO

Plenković o dojavama o bombi: 'Kontinuirani napor za nekim provokacijama'

I.K./Hina

27.04.2026 u 18:40

Andrej Plenković Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je komentirao ponovne dojave o bombama u novom radnom tjednu te rekao da institucije postupaju ozbiljno i odgovorno te da je očito riječ o kontinuiranom naporu ne bi li se unio nemir u javnost.

"Država i institucije se ponašaju ozbiljno. I policija i druge nadležne službe nastoje identificirati - što svojim djelovanjem, što u suradnji s partnerskim službama - da se pokuša utvrditi tko stoji iza toga i odakle to stiže i tako dalje", izjavio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a upitan o dojavama o bombama u školama i trgovačkim centrima u nekoliko gradova, koje su se dosad pokazale lažnima.

Očito je, kaže, riječ o kontinuiranom naporu ne bi li se unio nemir - je li to među učenike i roditelje, među liječnike, pacijente i medicinske sestre, nakon dojave i za KBC Zagreb.

Ponašamo se na odgovoran način, svi znamo onu priču: 'To je vuk, to je vuk. Nije, nije nije - pa jednom je'. Ovdje nemamo luksuz ne provjeriti o čemu se radi. Međutim, iz ovolike količine tih dojava koje očito ni u jednoj varijanti nisu imale ništa šta je ozbiljno iza toga stajalo, po ovome što čujem i konzultiram se s ljudima koji se time bave, prije je riječ o kontinuiranom naporu za nekim provokacijama i unošenjem nemira u javnost, rekao je Plenković.

Dojava o bombi i u školi s premijerovom djecom

S obzirom na to da takva situacija unosi nemir u roditelje, novinari su ga upitali osjeća li osobno nemir i zabrinutost na što je premijer odgovorio da se i u školi gdje njegova djeca idu dogodila ista stvar. "Prema tome, kao i svi ostali", kazao je.

Ponovio je da se u takvoj situaciji nitko ne ponaša opušteno niti pristupa olako nego onako kako treba. "Je li to prijetnja školi, je li prijetnja bolnici ili političkoj stranci - procedura je identična", kazao je.

"Bilo je dosta toga, a je li bilo u ministarstvima u zadnje vrijeme, to još nisam primijetio, ali možda je. Bilo je jako puno dojava, preko stotinjak", dodao je.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti