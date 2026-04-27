Plenković o dojavama o bombi: 'Kontinuirani napor za nekim provokacijama'

"Država i institucije se ponašaju ozbiljno. I policija i druge nadležne službe nastoje identificirati - što svojim djelovanjem, što u suradnji s partnerskim službama - da se pokuša utvrditi tko stoji iza toga i odakle to stiže i tako dalje", izjavio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a upitan o dojavama o bombama u školama i trgovačkim centrima u nekoliko gradova, koje su se dosad pokazale lažnima.

Očito je, kaže, riječ o kontinuiranom naporu ne bi li se unio nemir - je li to među učenike i roditelje, među liječnike, pacijente i medicinske sestre, nakon dojave i za KBC Zagreb.

Ponašamo se na odgovoran način, svi znamo onu priču: 'To je vuk, to je vuk. Nije, nije nije - pa jednom je'. Ovdje nemamo luksuz ne provjeriti o čemu se radi. Međutim, iz ovolike količine tih dojava koje očito ni u jednoj varijanti nisu imale ništa šta je ozbiljno iza toga stajalo, po ovome što čujem i konzultiram se s ljudima koji se time bave, prije je riječ o kontinuiranom naporu za nekim provokacijama i unošenjem nemira u javnost, rekao je Plenković.