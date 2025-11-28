Plenković: Hrvatskoj ostaje važno osigurati sredstva za kohezijsku i poljoprivrednu politiku

'Dobro je i za Hrvatsku da se ta rasprava odvija jer ovdje postoji jedan dio aktera koji nariču već tjednima i mjesecima kako će europski fondovi i europska sredstva nestati , kako će se Europska unija samoukinuti pa nije loše čuti ovdje da je ukupni proračunski prijedlog Europske komisije dva bilijuna eura. To je ogroman novac, nikad veći proračun nije predložen', rekao je Andrej Plenković novinarima na marginama konferencije 'Europa u tranziciji: Oblikovanje sljedećeg VFO-a za nove europske stvarnosti' u organizaciji Kluba zastupnika EPP-a i Radne skupine EPP-a za proračun i strukturne politike, prenosi HRT.

Premijer se ranije obratio na konferenciji EPP-a i poručio da je 'važno uzeti u obzir novo okruženje i nove prioritete' koji se u najvećoj mjeri odnose na sigurnost, obranu i konkurentnost, ali da Hrvatskoj ostaju jako bitne kohezijska i poljoprivredna politika. Plenković je rekao da se kohezija uzima zdravo za gotovo u najrazvijenijim zemljama, ali da je manjim zemljama potrebna među ostalim za jačanje prometne i energetske infrastrukture, podršku malim i srednjim poduzećima i smanjenje regionalnih razlika. Hrvatska također želi nastavak vidljivosti kohezijske politike u novom VFO-u, kao i da se očuvaju glavni stupovi poljoprivredne politike - izravna plaćanja poljoprivrednicima i sredstva za ruralni razvoj.

'Potrebno je prilagoditi funkcioniranje proračunskog okvira da bude što jednostavniji, pristupačniji, da može imati dovoljno sredstava za sve ono što nam je bitno', dodao je Plenković.

Sastanak Europskog vijeća

Ta tema bit će na dnevnom redu idućeg sastanka Europskog vijeća 18. prosinca. Komisijin prijedlog 'nacionalnih planova', odnosno objedinjavanju sredstava za poljoprivrednike i regije u jedinstvene fondove kojima bi upravljale vlade 27 država članica negativno je odjeknuo među najvećim političkim grupacijama u Europskom parlamentu. Komisija na čelu s Ursulom von der Leyen ovoga mjeseca je ponudila određene ustupke, ali nije odustala od toga da se objedine sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku.

Von der Leyen je predložila da se za 'ruralne ciljeve' izdvoji najmanje 10 posto od ukupnog iznosa koji će se državama članicama staviti na raspolaganju u njihovim nacionalnim planovima za poljoprivredu i koheziju. Komisija se pri izradi prijedloga novog VFO-a za razdoblje od 2028. do 2034. godine oslanjala na izvješća bivšeg talijanskog premijera i ekonomista Maria Draghija o konkurentnosti Europe, bivšeg talijanskog premijera Enrica Lette o jedinstvenom tržištu EU-a te bivšeg finskog predsjednika Saulija Niinistöa o spremnosti na krize.