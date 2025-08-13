Plenković: Dogovor o Ukrajini ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora

Premijer je na platformi X napisao kako je na susretu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina u petak na Aljasci nužno postići dogovor o prekidu vatre kao preduvjet za početak ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će sudjelovati Ukrajina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i europske zemlje, iako pozdravljaju susret Putina i Trumpa u Anchorageu, naglašavaju da se o miru u Ukrajini ne može odlučivati bez Kijeva.

Plenković je u srijedu ponovio važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta te davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini, kao i dodatnih sankcija Rusiji.