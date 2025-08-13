'koalicija voljnih'

Plenković: Dogovor o Ukrajini ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora

Andrej Plenković
Dogovor o miru u Ukrajinu ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković nakon sudjelovanja na sastanku takozvane 'koalicije voljnih'

Premijer je na platformi X napisao kako je na susretu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina u petak na Aljasci nužno postići dogovor o prekidu vatre kao preduvjet za početak ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će sudjelovati Ukrajina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i europske zemlje, iako pozdravljaju susret Putina i Trumpa u Anchorageu, naglašavaju da se o miru u Ukrajini ne može odlučivati bez Kijeva.

Plenković je u srijedu ponovio važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta te davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini, kao i dodatnih sankcija Rusiji.

„Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost”, rekao je premijer.

Neformalni naziv ‘koalicija voljnih‘ odnosi se na skupinu europskih zemalja, uz Australiju, Kanadu i Novi Zeland, koje zagovaraju slanje mirovnih snaga na istok Ukrajine kao sigurnosnu garanciju nakon postizanja mira između Kijeva i Moskve.

Hrvatska je dio te koalicije, no vlasti su više puta rekle da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu.

