dvostranački dogovor

Putinu stiže novi udarac? 'Trump je dao zeleno svjetlo'

M. Šu.

08.01.2026 u 09:08

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Bionic
Reading

Američki senator Lindsey Graham izjavio je u srijedu, nakon sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom, da bi Senat već sljedećeg tjedna mogao glasati o uvođenju novih sankcija čiji je cilj izvršiti pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini

'Nakon vrlo produktivnog sastanka s predsjednikom Trumpom o raznim temama, on je dao zeleno svjetlo za dvostranački prijedlog sankcija Rusiji, na kojem već mjesecima radim sa senatorom Richardom Blumenthalom i mnogim drugima', rekao je Graham u priopćenju, u kojem spominje demokratskog senatora iz Connecticuta, supotpisnika dugo iščekivanog zakona.

Na pitanje o Grahamovoj izjavi, dužnosnik Bijele kuće rekao je da Trump podupire zakon. Graham je pak rekao da bi glasanje u Senatu moglo uslijediti sljedeći tjedan, navodi Politico.

Graham i republikansko vodstvo u Senatu mjesecima surađuju s Bijelom kućom kako bi pokušali postići dogovor o konačnoj verziji zakona. Ovo nije prvi put da Graham najavljuje da bi njegov prijedlog uskoro mogao biti usvojen, pa da bi se onda od toga odustalo.

Lindsey Graham
Lindsey Graham Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ

Zakonom se predlaže uvođenje sekundarnih sankcija državama koje kupuju rusku naftu i plin, poput Kine i Indije, kako bi se na taj način spriječilo financiranje ratnog stroja ruskog predsjednika Vladimira Putina. 'Ukrajina čini ustupke za mir, a Putin je samo na riječima i nastavlja ubijati nevine', rekao je Graham, ustvrdivši da bi zakon bio 'odlično tempiran'.

Glasnogovornik senatora Grahama nije odmah odgovorio na pitanje hoće li se u njega ugraditi izmjene na Trumpov zahtjev. Predsjednik je ranije tražio potpunu fleksibilnost da po vlastitoj odluci uvodi i ukida bilo kakve sankcije.

