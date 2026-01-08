Putinu stiže novi udarac? 'Trump je dao zeleno svjetlo'

Američki senator Lindsey Graham izjavio je u srijedu, nakon sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom, da bi Senat već sljedećeg tjedna mogao glasati o uvođenju novih sankcija čiji je cilj izvršiti pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini

'Nakon vrlo produktivnog sastanka s predsjednikom Trumpom o raznim temama, on je dao zeleno svjetlo za dvostranački prijedlog sankcija Rusiji, na kojem već mjesecima radim sa senatorom Richardom Blumenthalom i mnogim drugima', rekao je Graham u priopćenju, u kojem spominje demokratskog senatora iz Connecticuta, supotpisnika dugo iščekivanog zakona. Na pitanje o Grahamovoj izjavi, dužnosnik Bijele kuće rekao je da Trump podupire zakon. Graham je pak rekao da bi glasanje u Senatu moglo uslijediti sljedeći tjedan, navodi Politico.

Graham i republikansko vodstvo u Senatu mjesecima surađuju s Bijelom kućom kako bi pokušali postići dogovor o konačnoj verziji zakona. Ovo nije prvi put da Graham najavljuje da bi njegov prijedlog uskoro mogao biti usvojen, pa da bi se onda od toga odustalo.