Plaće za rujan stižu, ali bez povišice. Sindikati ZET-a sve glasnije spominju novi štrajk

Novi spor otvoren je nakon izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da Uprava ZET-a trenutačno nema pravnu osnovu za isplatu plaća prema dosadašnjem modelu. Sindikati odgovaraju da odluka suda na koju se poziva gradonačelnik još nije pravomoćna.

Podsjetimo, zaposlenici ZET-a i Zagrebačkog holdinga nedavno su krenuli u štrajk nakon neuspjelih pregovora o povećanju materijalnih prava. Sindikati su tada tvrdili da poslodavac nije prihvatio njihove zahtjeve, dok je Tomašević uzvratio da su plaće operativnih radnika tijekom njegova mandata znatno rasle.

Sindikati: Plaća ne smije biti upitna

Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručio je da isplata plaća radnicima ni u jednom trenutku ne bi smjela biti dovedena u pitanje.

Kolektivni ugovor istekao je krajem ožujka, no plaće su se nakon toga nastavile redovito isplaćivati.

'Ne možemo na temelju prvostupanjske presude govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kakva će biti pravomoćna presuda', rekao je Jović za HRT.

Prema njegovu stajalištu, plaća za rujan trebala bi biti obračunata na isti način kao za srpanj i kolovoz. Upozorio je da su moguće 'daljnje aktivnosti' ako se prvostupanjska presuda bude drukčije tumačila.