Plaće za rujan stižu, ali bez povišice. Sindikati ZET-a sve glasnije spominju novi štrajk

Nakon nedavnog štrajka zaposlenika ZET-a ponovno raste napetost između sindikata i gradske vlasti. Uprava ZET-a poručuje da će plaće za rujan biti isplaćene u zakonskom roku, ali bez najavljenog povećanja osnovice ako sindikati ne prihvate ponuđeni kolektivni ugovor. Sindikalisti pak upozoravaju da bi način obračuna plaća mogao izazvati nove akcije.
Novi spor otvoren je nakon izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da Uprava ZET-a trenutačno nema pravnu osnovu za isplatu plaća prema dosadašnjem modelu. Sindikati odgovaraju da odluka suda na koju se poziva gradonačelnik još nije pravomoćna.
Podsjetimo, zaposlenici ZET-a i Zagrebačkog holdinga nedavno su krenuli u štrajk nakon neuspjelih pregovora o povećanju materijalnih prava. Sindikati su tada tvrdili da poslodavac nije prihvatio njihove zahtjeve, dok je Tomašević uzvratio da su plaće operativnih radnika tijekom njegova mandata znatno rasle.
Sindikati: Plaća ne smije biti upitna
Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručio je da isplata plaća radnicima ni u jednom trenutku ne bi smjela biti dovedena u pitanje.
Kolektivni ugovor istekao je krajem ožujka, no plaće su se nakon toga nastavile redovito isplaćivati.
'Ne možemo na temelju prvostupanjske presude govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kakva će biti pravomoćna presuda', rekao je Jović za HRT.
Prema njegovu stajalištu, plaća za rujan trebala bi biti obračunata na isti način kao za srpanj i kolovoz. Upozorio je da su moguće 'daljnje aktivnosti' ako se prvostupanjska presuda bude drukčije tumačila.
SDP: Novi štrajk ne može početi prije utvrđivanja nužnih poslova
U raspravu se uključio i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić iz SDP-a. Poručio je da bi za njegovu stranku bilo neprihvatljivo da zaposlenici ne dobiju plaću za rad koji su odradili tijekom rujna.
No upozorio je da se eventualni novi štrajk ne može pokrenuti prije nego što se utvrdi koji se poslovi moraju obavljati i tijekom štrajka. Upravo je pitanje nužnih poslova bilo jedno od ključnih prijepora tijekom prethodnog sukoba sindikata i Uprave.
Tada je predsjednik Sindikata ZET-a Goran Vučemilović tvrdio da je prijedlog poslodavca prema kojem bi se tijekom štrajka obavljalo oko 38 posto poslova preširok te da bi time bilo ograničeno pravo radnika na štrajk.
Benčić: Želimo povećanje već za rujan
Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić poručila je da gradska vlast želi što prije postići dogovor i potpisati kolektivni ugovor.
'Želimo da se s radnicima potpiše kolektivni ugovor i da se povećaju plaće već za rujan', rekla je Benčić.
Prema njezinim riječima, prihvaćanjem ponuđenog kolektivnog ugovora osnovica bi radnicima od rujna porasla 4,5 posto, a slijedilo bi još jedno povećanje krajem godine.
Upravo je računica povećanja plaća bila predmet prijepora i tijekom prošlotjednog štrajka. Vučemilović je tada osporio Tomaševićevu tvrdnju da gradska ponuda donosi kumulativno povećanje plaća od oko 14 posto u godinu dana, navodeći da je dio povećanja bio ugovoren još prethodnim kolektivnim ugovorom.
ZET: Plaće stižu, ali bez povećanja osnovice
Unatoč novim prijeporima, Uprava ZET-a poručila je da sama isplata plaća za rujan nije upitna.
Plaće će, navode, biti isplaćene u zakonskom roku, ali radnici neće dobiti najavljeno povećanje osnovice ako sindikati ne prihvate ponuđeni kolektivni ugovor.
Time se, samo nekoliko dana nakon štrajka koji je ozbiljno poremetio javni prijevoz u Zagrebu, otvara nova runda spora između sindikata i gradske vlasti. Hoće li ona završiti novim štrajkom ovisit će i o daljnjim pregovorima o kolektivnom ugovoru te pravnom raspletu pitanja poslova koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka.