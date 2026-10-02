OČEKUJU PLAĆU

Sindikati ZET-a uzvratili Tomaševiću, spominju i novi štrajk

I.H./Hina

02.10.2026 u 15:27

Mumin Hodžić, Goran Vučemilović, Sandra Crnković, Vladimir Jozić, Dražen Jović
Mumin Hodžić, Goran Vučemilović, Sandra Crnković, Vladimir Jozić, Dražen Jović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec
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Tri sindikata ZET-a poručila su u petak da pravna pravila iz isteklog kolektivnog ugovora (KU) o obračunu i isplati plaća i dalje vrijede te očekuju urednu isplatu, reagirajući na izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da Uprava ZET-a za to nema osnovu

Kolektivni ugovor je, navode sindikalci, istekao 31. ožujka, ali se njegova pravna pravila koja uređuju obračun i isplatu plaća nastavljaju primjenjivati do sklapanja novog ugovora.

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Neisplata plaće, prema Zakonu o radu, predstavlja razlog zbog kojeg sindikat može organizirati štrajk, poručili su u zajedničkoj izjavi Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikat vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Zagreb.

Štrajk u ZET-u
  • Štrajk u ZET-u
  • Štrajk u ZET-u
  • Štrajk u ZET-u
  • Štrajk u ZET-u
  • Štrajk u ZET-u
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Radnici ZET-a čekaju daljnju odluku nakon presude o nezakonitosti štrajka Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic

Očekuju stoga da poslodavac poštuje navedene odredbe i osigura urednu i pravovremenu isplatu plaća.

Tomašević je prethodno danas rekao da Uprava ZET-a treba isplatiti plaće, ali da za to nema osnovu te da tu situaciju treba što prije riješiti.

Dodao je da Uprava nema obvezu poštivati istekli kolektivni ugovor jer on, odlukom suda, više ne postoji, ali da sindikatima unatoč tome nudi zadržavanje svih prava iz njega te njihovo dodatno povećanje.

Reakciju je u ime triju sindikata potpisao predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.

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