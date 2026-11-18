Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu poslijepodne na dionici autoceste A3 između čvorova Samobor i Sveta Nedelja, u smjeru Zagreba. Vatrogasci su izvukli dvije osobe koje su ostale zarobljene nakon sudara automobila
Hitna pomoć jednu je osobu prevezla u KBC Zagreb, a drugu u KBC Sestre milosrdnice.
‘Ljudi leže po cesti, prizori su prestrašni’, kazao je čitatelj 24sata. Očevid je u tijeku, a zbog otežanog prometa nastala je kolona duga najmanje kilometar.
Hrvatski autoklub izvijestio je da se nesreća dogodila na 5+800. kilometru autoceste A3 u smjeru Lipovca. Na toj se dionici vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.