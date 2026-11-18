Politički analitičar Žarko Puhovski ocijenio je u specijalnom programu N1 povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje da se obilježavanje pretvorilo u rutinu. Kritizirao je odluku vukovarskog gradonačelnika da jednoj građanskoj straži uskrati sudjelovanje u mimohodu te govorio o podjelama oko komemoracija i potrazi za nestalima

'Stvar se svela na rutinu, to se ne može izbjeći, ponavljaju se stvari. Razlike su u nekim sitnim detaljima, kao što je ove godine bio ispad vukovarskog gradonačelnika (Marijana Pavličeka) koji je rekao da jedna građanska straža koja je bila angažirana na jednom skupu koji je bio vezan uz Josipa Broza Tita ne može sudjelovati u mimohodu u Vukovaru. Nakon toga je 20 puta rekao da tu nema nikakvih ideologija i da smo svi jedno. Svi smo jedno, ali pod njegovim uvjetima', rekao je Puhovski u razgovoru s Hrvojem Krešićem na N1. Puhovski je rekao da stradanje Vukovara naziva katastrofom jer su je ljudi prouzročili drugim ljudima. Tragediju je opisao kao nešto izvan ljudske kontrole. 'Ljudi s one strane JNA i paravojne postrojbe su izazvali ovu katastrofu', rekao je.

'Sve se svodi na to - naš ili vaš Vukovar' Govoreći o tome kome se odaje počast, Puhovski je usporedio komemoracije u Hrvatskoj sa zajedničkim njemačko-francuskim komemoracijama nakon Drugog svjetskog rata. 'U toj se katastrofi sad konačno pojavljuje pitanje što je s drugom stranom. 1970. godine, 25 godina nakon Drugog svjetskog rata u kojem je bilo puno više žrtava, već počinju zajedničke njemačko-francuske komemoracije. Kod nas o tomu nema govora, čak ni s ljudima kao što su ovi iz SNV-a koji jesu prihvatili realnost Hrvatske, koji jesu prihvatili odgovornost srpske strane i jugoslavenske za zločine. Onda imate paradoks da manjina prekjučer u crkvi na zagrebačkom Cvjetnom trgu komemorira jednu i drugu stranu, a većina komemorira samo jednu stranu. Iako bi bilo logično da većina, koja je moćnija, komemorira obje strane, a manjina samo svoju stranu', rekao je. Ocijenio je i da događaji iz 1991. s vremenom zauzimaju sve više prostora u javnosti. 'Ispada da je danas sve što se događalo u Vukovaru bliže javnom mnijenju nego što je bilo prije 25 godina. Danas imamo mjesec Vukovara, u kojem nisu dopuštene izložbe fotografija. Stvari se čudno kreću. Umjesto da se udaljuju povijesni događaji od nas, oni se približavaju, i to nije zdravo', poručio je Puhovski. 'Sve se svodi na to - naš ili vaš Vukovar. Danas kad netko kaže da je Vukovar imao gradonačelnika iz SDP-a, to zvuči kao da ste pali s Marsa. Bio je izabran, funkcionirao je, drugo je pitanje što je poslije bilo. Bio je drugi svijet', dodao je.

Kolona sjećanja stigla na Memorijalno groblje u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL







+23 Kolona sjećanja stigla na Memorijalno groblje u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL

'Jugoslavija se doslovce raspala na Vukovaru' Puhovski se osvrnuo i na izjavu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je u istom programu razgovarao s Katarinom Plantak. 'Sad je, vjerojatno nehotično, gospodin Jandroković je rekao jednu važnu stvar - da se radilo o obrani države, a ne domovine. Jer, Domovinski rat i rat za domovinu je nešto što je manipuliranje poetskim izrazom. Moja domovina može biti u Hercegovini, u Zemunu ili u Moliškom dijelu Italije. Država je određena granicama, i to Titovim granicama. Istog Tita zbog kojeg nisu pustili ovu ekipu da dođe u Vukovar', rekao je. Govoreći o dostojanstvu Domovinskog rata, Puhovski je rekao da dostojanstvo vidi u cilju obrane Hrvatske. U napadu na Vukovar vidi i trenutak raspada Jugoslavije. 'Hrvatska je bila zločinački napadnuta, tu uopće nema spora i tu, u Vukovaru, je konačno završila Jugoslavija. Jer, na početku napada na Vukovar još je JNA, još su vojnici iz čitave Jugoslavije. Na kraju je to čista srpska vojska i tjedan dana nakon pada Vukovara se mijenjaju službene uniforma, u uniforme koje su nalik uniformama srpske vojske iz Prvog svjetskog rata. Jugoslavija se doslovce raspala na Vukovaru', rekao je.

Obilježavanje 35. obljetnice stradanja Škabrnje Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL







+8 Obilježavanje 35. obljetnice stradanja Škabrnje Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL