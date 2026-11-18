‘Svaki izgubljeni život je velika tragedija, jako nam je žao zbog izgubljenih života. Pogotovo što su to ljudi koji su se kretali prema Škabrnji na obilježavanje danas’, izjavila je Puškarić za 24sata.

Nesreća se dogodila u Blagaju kod Slunja , a policija je dojavu zaprimila nešto poslije šest sati ujutro. U sudaru su sudjelovala četiri vozila, dva teretna i dva osobna automobila. Tri osobe izgubile su život, dok su još dvije zatražile liječničku pomoć.

Zbog nesreće promet državnom cestom D1 potpuno je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na obilazni pravac preko Vojnića i Cetingrada.

Poginuo predsjednik lokalnog nogometnog kluba

Među troje poginulih u teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila kod Slunja nalaze se predsjednik lokalnog nogometnog kluba, jedan od većih poduzetnika iz Topuskog te umirovljeni pripadnik Gromova. Potvrdio je to za 24sata načelnik općine Topusko Ivica Kuzmić, najavivši proglašenje dana žalosti.

‘Jučer smo bili svi skupa palili svijeće. Rekli su mi da ne znaju hoće li za Vukovar ili Škabrnju. Krenuli su za Škabrnju i dogodila se tragedija’, ispričao je Kuzmić.

‘Jedan je bio predsjednik našeg nogometnog kluba, drugi je jedan od većih poduzetnika kod nas i treći je umirovljeni pripadnik Gromova. Velika je ovo tragedija za Općinu, proglasit ćemo dan žalosti. Strašno’, rekao je načelnik, dodavši da je među ozlijeđenima i njegov punac.

Od poginulog predsjednika oprostio se i njegov nogometni klub, koji je vijest o smrti potvrdio na društvenim mrežama.

'Ostavio si neizbrisiv trag'

‘Tvoj trud, energija i ljubav ugrađeni su u svaki pedalj našeg kluba. Ostavio si neizbrisiv trag u našim srcima i povijesti Topuskog. Obitelji i prijateljima izražavamo najiskreniju sućut’, poručili su iz kluba.