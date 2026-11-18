Na 35. obljetnicu stradanja Škabrnje ratni zapovjednik njezine obrane Marko Miljanić prozvao je hrvatske institucije zbog neprocesuiranja tadašnjeg vrha JNA. Iznio je neovisno nepotvrđene optužbe protiv dvojice braće saborskog zastupnika Milorada Pupovca, a u raspravi o domoljublju i pozdravu HOS-a prozvao je Sandru Benčić.

‘Stalno govorim tko je napravio to u Škabrnji, ali izgleda da nema sluha u vrhu hrvatske države da se procesuira vrh JNA’, rekao je Miljanić, prenosi Dalmacija Danas. Ustvrdio je da je Milan Uzelac vodio specijalne postrojbe te da je jedan Pupovčev brat doveo padobrance iza leđa braniteljima, a drugi vodio tenkovsku kolonu na Škabrnju. Te tvrdnje do pripreme teksta nisu dobile neovisnu potvrdu.

'Napala nas je zvijeza petokraka' Miljanić je podsjetio da su branitelji ginuli i prije 18. studenoga 1991. Prema njegovoj procjeni, u završnom je napadu sudjelovalo između 3500 i 4000 vojnika. ‘Nas je napala zvijezda petokraka. I pod zvijezdom petokrakom Škabrnja je poklana i pobijena’, kazao je.

Obilježavanje 35. obljetnice stradanja Škabrnje Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL







+8 Obilježavanje 35. obljetnice stradanja Škabrnje Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Rekao je da 35 godina govori o odgovornosti Ratka Mladića, a rad Haškog suda ocijenio je političkim. ‘Pa ja sam u Haagu osam puta govorio o Ratku Mladiću. Bio sam krunski svjedok protiv Miloševića, Martića, Babića, Stanišića i Simatovića’, izjavio je.

Zoran Milanović, Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ostatak političara u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL







+9 Zoran Milanović, Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ostatak političara u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL