Nesreća se dogodila oko 6.05 sati na državnoj cesti D1 u mjestu Blagaj kod Slunja. U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila i dva teretna vozila. Prema policijskom izvješću, 52-godišnjak je vozio prema Karlovcu kada je u lijevom zavoju počeo pretjecati teretno vozilo, unatoč dvostrukoj punoj crti koja zabranjuje pretjecanje.

Automobil 52-godišnjaka nastavio se kretati, udario u kameni zasjek uz cestu, odbio se i zarotirao te na kraju udario u prednji dio kamiona koji je prethodno pretjecao. Tim je kamionom upravljao 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Prešao je na suprotnu prometnu traku i udario u automobil sisačkih registracija kojim je upravljao 56-godišnjak. Od siline sudara automobil 56-godišnjaka zarotirao se i udario u teretno vozilo bosanskohercegovačkih registracija kojim je upravljao 66-godišnji vozač, nakon čega se zaustavio nasred ceste.

Troje poginulih, dvoje teško ozlijeđenih

U nesreći su poginuli 56-godišnji vozač automobila sisačkih registracija i dvojica njegovih suputnika u dobi od 51 i 53 godine. Četvrti muškarac iz istog automobila, 54-godišnjak, teško je ozlijeđen. Među trojicom poginulih u teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila kod Slunja nalaze se Miroslav Žugaj, predsjednik lokalnog nogometnog kluba, jedan od većih poduzetnika iz Topuskog te umirovljeni pripadnik Gromova. Potvrdio je to za 24sata načelnik općine Topusko Ivica Kuzmić, najavivši proglašenje dana žalosti.

Teške ozljede opasne po život zadobio je i 52-godišnji vozač koji je, prema policiji, izazvao nesreću, dok je njegova 52-godišnja suputnica lakše ozlijeđena. Policija je utvrdila da su svi sudionici nesreće koristili sigurnosne pojaseve.

Prema ranijim informacijama koje je iznijela slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić, trojica poginulih putovala su prema Škabrnji, gdje su namjeravala odati počast žrtvama Domovinskog rata na Dan sjećanja.

Očevid su obavili policijski službenici i zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu. Protiv 52-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Zbog nesreće i očevida promet državnom cestom D1 bio je obustavljen do 11 sati, kada je ponovno uspostavljen.