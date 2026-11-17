Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u utorak da je grad osigurao financiranje za sve važne kapitalne projekte bez obzira na to što je prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2027. manji od ovogodišnjega i u užem smislu iznosi 2,411 milijardi eura, a u širem 3,288 milijardi eura.

Prijedlog proračuna, koji je na konferenciji za novinare predstavio Tomašević, u užem smislu manji je za 31 milijun eura, odnosno za 1,3 posto, a u širem za 53 milijuna eura, odnosno za 1,6 posto u odnosu na ovogodišnji proračun. Građanima je najavio moguća poskupljenja nekih usluga. Tomašević je objasnio da su razlozi manjeg proračuna porezne izmjene zbog kojih umirovljenici više ne plaćaju porez na dohodak, a zbog čega će Zagreb godišnje uprihoditi 85 milijuna eura manje, te što se za izravnanje ukida pomoć koju je Zagreb imao za obnovu od potresa, a to je oko 47 milijuna eura godišnje. "Unatoč smanjenju ukupnog proračuna, osigurali smo financiranje za sve važne kapitalne projekte u Zagrebu. Naš plan kapitalnih investicija za 2027. nije manji u odnosu na ovogodišnji, ali ćemo se za njegovu realizaciju morati zadužiti kod komercijalnih banaka u iznosu od 80 milijuna eura", rekao je gradonačelnik. Dodao je da će kapitalne investicije u 2027. financirati iz fondova EU gdje god će to biti moguće, zatim iz gradskog proračuna, sredstvima Europske investicijske banke, te komercijalnim kreditom. Najbitnije je, kaže, da su u proračunu kapitalne investicije u one objekte društvenih djelatnosti koji direktno utječu na kvalitetu života građana, poput vrtića, škola, domova za starije, domova zdravlja, sportskih dvorana ..., jer je to ono što građani u proračunu žele vidjeti.

Realizacija kapitalnih investicija od 2021. višestruko povećana Tomašević je rekao da je realizacija kapitalnih investicija od 2021. naovamo višestruko povećana. Tako su u 2025. realizirana ulaganja bila približno sedam puta veća od desetogodišnjeg prosjeka, a trend rasta očekuju nastaviti i u 2026. Istaknuo je da se u proljeće 2027. očekuje završetak stadiona Kranjčevićeva, prvog novog pravog stadiona sa četiri tribine u Zagrebu nakon 55 godina. Rekao je da u 2027. još moraju potrošiti 9,5 milijuna eura da bi ga završili, a njegova je ukupna vrijednost 47,5 milijuna eura. Nastavljaju se radovi i na obnovi Doma sportova, a u 2028. se očekuje najveći dio realizacije te investicije. Sljedeće godine bit će realiziran SRC Luka, sportski centar u Sesvetama. U ovoj godini završavaju građevinski radovi na Gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru "Paromlin". Ulaganje od 21,2 milijun eura u 2027. većinom će se odnositi na opremanje. Riječ je o projektu vrijednom oko 100 milijuna eura, a očekuju da će knjižnica i centar biti otvoreni krajem 2027. U 2027. se nastavljaju i radovi na obnovi kina Europa i kina Tuškanac.

Škole i priuštivo stanovanje Što se tiče stanovanja, završava se projekt najveće zgrade za priuštivo stanovanje u Hrvatskoj, koja će imati čak 288 stanova za oko 1000 Zagrepčana i Zagrepčanki. U 2027. planiraju potrošiti još 22 milijuna eura, a ukupna vrijednost te investicije s PDV-om je 52 milijuna eura. Vezano za odgoj i obrazovanje, nastavljaju s gradnjom i dogradnjom vrtića za što je u proračunu predviđeno 30,2 milijuna eura. Također se nastavljaju s gradnjom i dogradnjom osnovnih i srednjih škola, a najveći fokus je na osnovnim školama zbog osiguranja jednosmjenske nastave. U 2027. je za tu namjenu planirano 116,6 milijuna eura, a ukupna vrijednost investicije je 129 milijuna eura. Među tim školama je i Osnovna škola Čulinec koja je obećavana više od 40 godina. Što se tiče socijalne skrbi i zdravstva u 2027. se očekuje potrošnja i realizacija 7,5 milijuna eura za Centar za autizam u Oporovcu i Ravnicama, a ukupna vrijednost investicije je 48 milijuna eura. Obnavljat će se i tri doma za starije, a predviđeno je oko 10 milijuna eura za Drenovačku, Crnatkovu i Martićevu. Ukupna vrijednost tih investicija je 23,7 milijuna eura.